  • Weil ich dich mag – die neue Liebeshymne von Ricky Rickermann

    Ein Lied über Freundschaft und Vertrauen

    BildDer Sänger stammt und wohnt noch im Emsland. Hier hat er sein Tonstudio, wo er alle seine Lieder aufnimmt. Aber auch andere Sänger/Innen gehen bei ihm ins Tonstudio.

    Der Sänger hat in seiner langen Karriere bereits viele Lieder aufgenommen und veröffentlich: Schlager, Karnevalslieder und Weihnachtssongs.
    Er tritt oft in Seniorenheime, Stadtfeste und Karnevalsveranstaltungen auf.

    Mit „Weil ich dich mag“ hat Ricky Rickermann einen weiteren tollen Song veröffentlicht. Dieser klingt durch die wunderbare Baritonstimme des Interpreten besonders gut. Ein echter stimmlicher Vorteil des Sängers.

    Text-Auszug aus dem Lied:
    Weil ich dich mag, weil ich dich mag, du bist für mich ein Sonnentag. Weil ich dich mag, weil ich dich mag, und weil dein Lachen Freude macht.

    Strophe 1: Du bist das Beste auf der Welt, ganz egal, was man erzählt. Ob du arm bist oder reich, für mich sind alle Menschen gleich. Ob du groß bist oder klein, du sollst immer glücklich sein. Ob du kräftig bist oder dünn, wie du bist, hat alles Sinn.

    Refrain: Weil ich dich mag, weil ich dich mag, du bist für mich ein Sonnentag. Weil ich dich mag, weil ich dich mag, und weil dein Lachen Freude macht.

    Strophe 2: Wenn die Wolken dunkel zieh’n, werden wir nach vorne seh’n. Hand in Hand und Schritt für Schritt, geh’n wir durch das Leben mit. Denn ein Freund wie du ist Gold, einer, der zum Herzen rollt. Darum sing ich dieses Lied, das uns beide froh durchzieht.

    Refrain (2x): Weil ich dich mag, weil ich dich mag, du bist für mich ein Sonnentag. Weil ich dich mag, weil ich dich mag, und weil dein Lachen Freude macht.

    Ein musikalischer Sonnengruß für alle, die Freundschaft, Lebensfreude und positive Gefühle schätzen.

    Ricky Rickermann – Weil ich dich mag
    Text und Musik: Hans Rickermann
    Produktion: H.R. Musikproduktion
    Label: recordJet
    Labelcode: 24625
    VÖ-Datum: 24.07.2026

    Quelle: Büro Ricky Rickermann

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