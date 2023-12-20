Bobcat-Niederlassungen starten Sommeraktion: 5- und 6-Tonnen-Bagger ab Lager – mit 0 % Finanzierung

Bis zum 31. Juli 2026 gibt es die Bobcat-Modelle E50z und E60 Premium zum Aktionspreis ab 52.900 EUR – sofort verfügbar ab Lager, mit 0-%-Finanzierung und Powertilt-Ausstattung.

Bensheim, im Juni 2026 – Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH bringt zwei ihrer meistgefragten Kompaktbagger zum Sonderpreis auf den Markt. Im Rahmen der Sommeraktion 2026 sind die Modelle Bobcat E50z und E60 Premium ab sofort und direkt ab Lager verfügbar – ohne lange Lieferzeiten, wie sie im Baumaschinensegment derzeit die Regel sind.

Wer eine Maschine in der 5- bis 6-Tonnen-Klasse sucht, muss sich nicht zwischen Verfügbarkeit und Ausstattung entscheiden. Beide Modelle stehen einsatzbereit auf dem Hof und lassen sich über eine Finanzierung ab 0 % Zins und 0 EUR Anzahlung sofort übernehmen.

Der E50z – das wendige Modell der Aktion – richtet sich an alle, die auf engen Baustellen arbeiten und trotzdem die Standfestigkeit der 5-Tonnen-Klasse brauchen. Dank Zero-Tail-Swing schwenkt die Maschine in ihrer eigenen Spur, ohne überstehendes Heck. Mit 36,4 kW Motorleistung, einer Grabtiefe von 3,52 m und serienmäßig langem Löffelstiel eignet er sich für Hausanschlüsse, Tiefbau im Bestand sowie Garten- und Landschaftsbau. Der Aktionspreis liegt bei 52.900 EUR zzgl. MwSt.

Der E60 Premium ist die komplette Lösung für anspruchsvolle Erd- und Tiefbauarbeiten. 41 kW Motorleistung, 4,12 m Grabtiefe und ein Powertilt-System, mit dem der Löffel um bis zu 45° zur Seite kippt – ohne die Maschine umzusetzen. Was bisher zwei Personen brauchte, erledigt jetzt eine. Der Powertilt ist im Aktionspreis von 69.900 EUR zzgl. MwSt. bereits enthalten; die Finanzierung startet bei 1.199 EUR im Monat über 60 Monate.

Der Bestand ist klar begrenzt: zwölf Einheiten des E50z und sieben des E60 stehen über das Niederlassungsnetz zur Verfügung. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2026 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Wer die Maschinen zunächst im Einsatz erleben möchte, kann beide Modelle ab 99 EUR pro Tag zur Miete übernehmen.

Beratung, Service, Wartung und Original-Ersatzteile kommen direkt von der Bobcat-Niederlassung – mit der Kompetenz des Herstellers und an acht Standorten in Deutschland. Alle Details zur Aktion: https://bobcat.de/5-6t-bagger-aktion-sommer-2026/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Doosan Bobcat Bensheim GmbH

Herr Gilbert Schwartmann

Berliner Ring 89

64625 Bensheim

Deutschland

fon ..: 015172189080

web ..: https://www.bobcat.de

email : info@bobcat.de

Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist autorisierter Bobcat-Vertragspartner für Verkauf, Miete und Service kompakter Baumaschinen. Das 1988 gegründete Unternehmen betreibt acht Niederlassungen in Bensheim, Dresden, Frankfurt, Fulda, Idstein, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mülheim an der Ruhr. Das Portfolio umfasst Minibagger, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader, Anbaugeräte sowie Kompressoren und Stromerzeuger – ergänzt um Mietservice, Ersatzteilversorgung und mobilen Vor-Ort-Service.

Pressekontakt:

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Gilbert Schwartmann / Doosan Bobcat

Berliner Ring 89

64625 Bensheim

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email : gilbert.schwartmann@doosan.com

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