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Truck1 wird strategischer Medienpartner der GITEX AI Europe 2026
Truck1 – internationaler Marktplatz für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen
Der internationale B2B-Marktplatz Truck1 ist offizieller Partner der Technologiemesse GITEX AI Europe 2026, die vom 30. Juni bis 1. Juli auf dem Gelände der Messe Berlin stattfindet. Als zentrale europäische Plattform für Digitalisierung und KI-Lösungen bringt die Fachmesse internationale Beschaffungsteams aus den Bereichen Bauwirtschaft, Logistik und Agrarindustrie zusammen.
Um dieses Ökosystem operativ zu unterstützen, nutzt Truck1 seine etablierte Online-Infrastruktur und optimiert die Beschaffung von Nutzfahrzeugen und schweren Maschinen europaweit.
Die Plattform verbindet Unternehmenskunden direkt mit Anbietern von Ausrüstung für den Bau-, Agrar- und Logistiksektor – darunter Sattelzugmaschinen, Bagger und Frachtanhänger. Als digitales Bindeglied ermöglicht der Marktplatz den Anbietern von Industriemaschinen, ihre Marktreichweite über strukturierte Händler-Abonnements weit über den physischen Veranstaltungsort hinaus auszuweiten. Zudem sorgt eine automatisierte Übersetzung der Inserate in mehrere Sprachen dafür, dass regionale Anbieter ganzjährig und barrierefrei mit internationalen Einkäufern in Kontakt treten können, die einen kontinuierlichen Bedarf an Logistik- und Flottenlösungen haben.
Weitere Informationen unter: https://www.alle-lkw.de/
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Über Truck1:
Truck1 ist ein internationaler B2B-Marktplatz für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen. Die Online-Plattform bietet Fahrzeughändlern spezialisierte Vertriebstools zur Vermarktung ihres Bestands und ermöglicht gewerblichen Einkäufern den direkten, mehrsprachigen Zugang zu schweren Maschinen und Flottenlösungen in ganz Europa.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Truck1
Herr Mateusz Zurawski
Aleje Jerozolimskie 85/2
02-001 Warschau
Polen
fon ..: –
web ..: https://www.alle-lkw.de/
email : info@truck1.eu
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Pressekontakt:
Truck1
Herr Mateusz Zurawski
Aleje Jerozolimskie 85/2
02-001 Warschau
fon ..: –
web ..: https://www.alle-lkw.de/
email : info@truck1.euDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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