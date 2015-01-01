Immobilien Investment: Warum eine gute Strategie wichtiger ist als das schönste Exposé

Ein Immobilien Investment kann Vermögensaufbau, Mieteinnahmen und Finanzierungseffekte verbinden. Worauf Anleger bei der Auswahl einer Immobilie achten sollten.

Immobilien als Baustein für langfristigen Vermögensaufbau Ein Immobilien Investment zählt für viele Anleger zu den interessantesten Möglichkeiten, langfristig Vermögen aufzubauen. Anders als bei vielen anderen Anlageformen wird ein realer Sachwert erworben, der laufende Mieteinnahmen erzeugen und über einen langen Zeitraum an Wert gewinnen kann.

Ein weiterer Vorteil liegt im möglichen Finanzierungseffekt. Während Anleger bei Aktien oder Fonds in der Regel überwiegend eigenes Kapital investieren, lässt sich ein Teil des Kaufpreises einer Immobilie über Fremdkapital finanzieren. Die Mieteinnahmen können anschließend einen Teil der laufenden Finanzierung tragen.

Damit dieses Prinzip funktioniert, muss jedoch die richtige Immobilie ausgewählt werden. Ein modernes Exposé, eine bekannte Stadt oder eine hohe prognostizierte Miete reichen dafür nicht aus.

Was macht ein gutes Immobilien Investment aus?

Ein gutes Immobilien Investment verbindet mehrere Faktoren. Entscheidend sind eine langfristig nachgefragte Lage, ein marktgerechter Kaufpreis, ein guter baulicher Zustand und ein Vermietungskonzept, das zur Zielgruppe am Standort passt.

Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen Makrolage und Mikrolage. Die Makrolage beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt oder Region. Dazu gehören Arbeitgeber, Infrastruktur, Hochschulen, Bevölkerungsentwicklung und die Nachfrage nach Wohnraum.

Die Mikrolage betrachtet das direkte Umfeld der Immobilie. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Arbeitgeber, Freizeitangebote und die Entfernung zur Innenstadt beeinflussen, welche Mieter sich für eine Wohnung interessieren.

CDL Immobilien prüft genau diese Faktoren, bevor ein Objekt in die Auswahl aufgenommen wird. Immobilien mit erkennbarem Sanierungsstau oder einem erhöhten Risiko zukünftiger Kosten werden nicht angeboten.

Die häufigsten Fehler beim ersten Immobilien Investment

Viele Einsteiger versuchen, bei ihrem ersten Kauf möglichst jeden Schritt selbst zu übernehmen. Sie suchen auf öffentlichen Portalen, vergleichen einzelne Kaufpreise und entscheiden sich häufig für das Objekt, das auf den ersten Blick am attraktivsten erscheint.

Das vermeintliche Sparen kann später teuer werden. Eine unpassende Finanzierung, ein schwaches Vermietungskonzept oder unerwartete Instandhaltungskosten können die Wirtschaftlichkeit über viele Jahre belasten.

Auch eine hohe Miete allein macht noch kein gutes Investment. Entscheidend ist, ob die Miete am jeweiligen Standort nachhaltig erzielbar ist und ob ausreichend Nachfrage durch die gewünschte Zielgruppe besteht.

Eine professionelle Prüfung sollte deshalb nicht erst nach der Reservierung beginnen. Sie sollte der Ausgangspunkt jeder Kaufentscheidung sein. Auf unserem Artikel „Kriterien einer guten Kapitalanlageimmobilie“ können sie hierzu noch mehr erfahren.

Immobilien Investment mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand

Viele Kapitalanleger möchten von Mieteinnahmen profitieren, ohne sich laufend mit Mietern, Abrechnungen oder Reparaturen beschäftigen zu müssen. Dafür braucht es neben dem passenden Objekt eine funktionierende Verwaltungsstruktur.

Bei den über CDL Immobilien vermittelten Angeboten können je nach Objekt Hausverwaltung, Sondereigentumsverwaltung und Mietverwaltung miteinander kombiniert werden.

Die Hausverwaltung kümmert sich um das gemeinschaftliche Gebäude. Die Sondereigentumsverwaltung übernimmt Angelegenheiten innerhalb der Wohnung. Die Mietverwaltung betreut die Kommunikation mit Mietern und kann auch eine spätere Neuvermietung organisieren.

So lässt sich der persönliche Zeitaufwand des Eigentümers deutlich reduzieren.

Welche Vermietungskonzepte sind interessant?

Neben der klassischen Vermietung gewinnen Konzepte wie möbliertes Wohnen, Co Living, Wohngemeinschaften und Mikroapartments an Bedeutung.

Besonders in Städten mit vielen Berufspendlern, Expats, Studenten und jungen Fachkräften besteht eine hohe Nachfrage nach flexiblem und hochwertigem Wohnraum. Gut geplante Konzepte können dort höhere Einnahmen ermöglichen als eine klassische Vermietung.

Nach Angaben von CDL Immobilien können bei ausgewählten Objekten und passenden Standorten Mietrenditen zwischen 4 und 5,5 Prozent erreicht werden. Entscheidend bleiben dabei Kaufpreis, Lage, Ausstattung, laufende Kosten und tatsächliche Vermietbarkeit.

Zugang zu Immobilien außerhalb öffentlicher Portale

CDL Immobilien vermittelt ausschließlich Off Market Objekte, die direkt von Bauträgern oder Verkäufern stammen und nicht auf öffentlichen Immobilienportalen angeboten werden.

Der Vorteil liegt nicht zwingend in einem niedrigeren Kaufpreis. Anleger erhalten vielmehr frühzeitig Zugang zu Objekten, die gezielt für die Kapitalanlage ausgewählt und geprüft wurden.

Da die Vergütung durch den Bauträger erfolgt, fällt für Käufer bei diesen Objekten keine zusätzliche Maklerprovision an. Hauf der Homepage gibt es Beispiele begleiteter Immobilieninvestitionen.

Für wen eignet sich ein Immobilien Investment?

Ein Immobilien Investment eignet sich besonders für Menschen mit einem stabilen Einkommen, einem langfristigen Anlagehorizont und dem Wunsch, Vermögen mit einem realen Sachwert aufzubauen.

Immobilien Investment mit CDL Immobilien sind für Anleger mit mindestens 3.000 Euro monatlichem Nettoeinkommen möglich. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Investoren können sich in einem kostenfreien Online Gespräch beraten lassen.

Auch Anleger aus Österreich und der Schweiz werden bei Investitionen in deutsche Immobilien begleitet.

Wer prüfen möchte, welche Immobilienstrategie zur eigenen finanziellen Situation passt, findet weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminbuchung auf der Website von CDL Immobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CDL Immobilien

Herr Christoph Lindemann

Bärmannstr. 5

81245 München

Deutschland

fon ..: 0151 40434028

web ..: https://cdl-immobilien.de

email : info@cdl-immobilien.de

Seit 2011 ist CDL Immobilien der strategische Partner für den nachhaltigen Vermögensaufbau durch Immobilien. Mit Sitz in München betreut das Unternehmen Investoren im gesamten DACH-Raum. Das Leistungsspektrum umfasst die Selektion exklusiver Off-Market-Objekte, strukturierte Finanzierungslösungen sowie die vollständige Nachbetreuung der Investments. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Immobilien als planbares Instrument zur finanziellen Freiheit zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

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