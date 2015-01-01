Kapitalanlage Immobilien: Diese Kriterien entscheiden über ein gutes Investment

Nicht jede Wohnung ist automatisch eine gute Kapitalanlage. Worauf Anleger bei Lage, Vermietbarkeit, Finanzierung und langfristigem Vermögensaufbau wirklich achten sollten.

Nicht jede Wohnung ist eine gute Kapitalanlage Immobilien als Kapitalanlage können laufende Mieteinnahmen, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und langfristigen Vermögensaufbau miteinander verbinden. Voraussetzung dafür ist, dass das Objekt wirtschaftlich zum Anleger und zum jeweiligen Standort passt.

Eine Wohnung kann hochwertig aussehen und trotzdem eine ungeeignete Kapitalanlage sein. Umgekehrt kann ein eher unscheinbares Objekt durch eine gute Lage, hohe Mietnachfrage und ein passendes Vermietungskonzept wirtschaftlich interessant werden.

Kapitalanleger sollten deshalb nicht danach fragen, welche Immobilie ihnen persönlich am besten gefällt. Entscheidend ist, welche Wohnung von der gewünschten Mietergruppe langfristig nachgefragt wird.

Lage und Vermietbarkeit bilden die Grundlage

Die Lage entscheidet maßgeblich darüber, wie einfach und zu welchen Konditionen eine Immobilie vermietet werden kann.

Auf Ebene der Makrolage sind vor allem wirtschaftliche Stabilität, Arbeitgeber, Infrastruktur, Bevölkerungsentwicklung und Bildungseinrichtungen relevant. Eine starke Region zieht Arbeitskräfte, Studenten und Unternehmen an und schafft dadurch langfristige Nachfrage nach Wohnraum.

Bei der Mikrolage geht es um das direkte Umfeld. Eine gute Verkehrsanbindung, kurze Wege zum Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten und ein attraktives Wohnumfeld können die Vermietbarkeit deutlich verbessern.

CDL Immobilien analysiert beide Ebenen, bevor eine Immobilie angeboten wird. Genau deswegen haben viele Kunden positiven Erfahrungen mit CDL Immobilien gemacht.

Der Zustand entscheidet über zukünftige Kosten

Eine vermeintlich günstige Immobilie kann durch einen Sanierungsstau schnell teuer werden. Anleger sollten deshalb nicht nur die Wohnung selbst, sondern auch das gesamte Gebäude prüfen.

Fassade, Dach, Heizung, Leitungen, Fenster und Gemeinschaftsflächen können in den kommenden Jahren hohe Kosten verursachen. Relevant sind außerdem die vorhandene Instandhaltungsrücklage und geplante Maßnahmen der Eigentümergemeinschaft.

CDL Immobilien lehnt Objekte ab, bei denen absehbare Instandhaltungen oder ein Sanierungsstau die langfristige Wirtschaftlichkeit gefährden könnten.

Zum Angebot gehören Neubauten, Bestandsimmobilien sowie sanierte und renovierte Wohnungen.

Das Vermietungskonzept muss zum Standort passen

Eine klassische Langzeitvermietung ist nicht an jedem Standort automatisch die beste Lösung. In wirtschaftsstarken Städten können möbliertes Wohnen, Wohngemeinschaften, Co Living oder Mikroapartments interessante Alternativen sein.

Die Zielgruppen sind häufig Young Professionals, Berufspendler, Expats und Mitarbeiter, die für Projekte oder neue Arbeitsstellen in eine Stadt ziehen. Sie legen Wert auf gute Lagen, moderne Ausstattung und einen möglichst unkomplizierten Einzug.

Solche Konzepte können die Vermietbarkeit und die erzielbaren Einnahmen erhöhen. Voraussetzung ist, dass sie zur Nachfrage und zu den örtlichen Rahmenbedingungen passen.

Finanzierung und Cashflow gemeinsam betrachten

Bei Immobilien als Kapitalanlage sollte nicht nur die Höhe des Darlehens betrachtet werden. Zins, Tilgung, Eigenkapital, Mieteinnahmen, Verwaltungskosten und mögliche Rücklagen bestimmen gemeinsam den monatlichen Aufwand.

Ein positiver Cashflow ist grundsätzlich attraktiv, aber nicht das einzige Ziel. Je nach Strategie kann ein Anleger einen monatlichen Eigenanteil akzeptieren, wenn dafür eine besonders nachgefragte Lage oder ein langfristig interessantes Objekt erworben wird.

CDL Immobilien unterstützt Kunden bei der Vermittlung von Finanzierungen. Nach Unternehmensangaben können dabei mehr als 300 Bankkontakte berücksichtigt werden.

Steuern sind ein Teil der Gesamtrechnung

Vermietete Immobilien bieten Abschreibungsmöglichkeiten, durch die sich das zu versteuernde Ergebnis aus der Vermietung reduzieren kann. Welche Effekte tatsächlich entstehen, hängt vom Objekt, der Finanzierung und der persönlichen Situation des Käufers ab.

CDL Immobilien berücksichtigt mögliche Abschreibungen bereits bei der wirtschaftlichen Betrachtung und kann bei Bedarf den Kontakt zu Steuerberatern herstellen.

Die Steuerersparnis sollte jedoch nie das einzige Argument für einen Kauf sein. Eine Immobilie muss auch unabhängig davon durch Lage, Zustand, Vermietbarkeit und Finanzierung überzeugen.

Möglichst wenig Arbeit nach dem Kauf

Eine Kapitalanlage endet nicht beim Notartermin. Anschließend müssen Mieter betreut, Abrechnungen erstellt, Reparaturen koordiniert und bei Bedarf neue Mieter gefunden werden.

CDL Immobilien arbeitet deshalb mit Bauträgern und geprüften Verwaltungspartnern zusammen. Je nach Objekt stehen Hausverwaltung, Sondereigentumsverwaltung und Mietverwaltung zur Verfügung.

Das Ziel besteht darin, den organisatorischen Aufwand für den Eigentümer so gering wie möglich zu halten.

Kapitalanlage Immobilien über CDL Immobilien finden

CDL Immobilien vermittelt bundesweit geprüfte Kapitalanlageimmobilien direkt von Bauträgern und Verkäufern. Alle angebotenen Objekte werden nach Unternehmensangaben außerhalb öffentlicher Immobilienportale vermittelt.

Käufer zahlen keine zusätzliche Maklerprovision. Das Unternehmen wird vom jeweiligen Bauträger vergütet.

Wer mindestens 3.000 Euro netto verdient und ernsthaft mit Immobilien Vermögen aufbauen möchte, kann ein kostenfreies Online Erstgespräch vereinbaren. Das Angebot richtet sich an Anleger aus Deutschland sowie an Investoren aus Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CDL Immobilien

Herr Christoph Lindemann

Bärmannstr. 5

81245 München

Deutschland

fon ..: 015140434028

web ..: https://cdl-immobilien.de

email : info@cdl-immobilien.de

Seit 2011 ist CDL Immobilien der strategische Partner für den nachhaltigen Vermögensaufbau durch Immobilien. Mit Sitz in München betreut das Unternehmen Investoren im gesamten DACH-Raum. Das Leistungsspektrum umfasst die Selektion exklusiver Off-Market-Objekte, strukturierte Finanzierungslösungen sowie die vollständige Nachbetreuung der Investments. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Immobilien als planbares Instrument zur finanziellen Freiheit zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

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