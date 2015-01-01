Stressfaktor CMD – warum wir psychischen Druck nachts unbewusst „durchkauen“

Volle Terminkalender und Alltagsstress: Psychischer Druck sucht sich oft den Kiefer als Ventil. Wie nachts unbewusst Stress verarbeitet wird, erklärt CMD-Expertin Dr. Wymar aus Köln.

_Frau Dr. Wymar über das Phänomen des nächtlichen Zähneknirschens oder Pressens und wie digitale Reizüberflutung das Kausystem unter Dauerstrom setzt._

Volle Terminkalender, ständige Erreichbarkeit und der ganz normale Alltagsstress: Psychischer Druck sucht sich im menschlichen Körper immer ein Ventil. Ein besonders sensibles, aber oft unterschätztes Katalysator-Organ dafür ist unser Kiefer. Unter dem Begriff Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) fassen Mediziner Fehlregulationen des Kausystems zusammen, die immer häufiger durch seelische Belastungen getriggert werden. Frau Dr. Wymar, Kieferorthopädin und Expertin für CMD Behandlung in Köln, beleuchtet diesen Zusammenhang und erklärt, warum Stressbewältigung heute zunehmend auch im Mund stattfindet.

Das Gehirn lagert Stress in den Kiefer aus

Das Phänomen ist vielen Betroffenen gar nicht bewusst. Während wir schlafen, verarbeitet das Gehirn die Erlebnisse und Emotionen des Tages. Wer unter Dauerstrom steht, neigt dazu, diesen Druck nachts wortwörtlich „durchzukauen“. Die Kaumuskeln gehören zu den stärksten Muskeln des menschlichen Körpers und können beim nächtlichen Zähneknirschen (Bruxismus) oder Aufeinanderpressen einen immensen Druck erzeugen, der das Vielfache des normalen Kaudrucks beträgt.

_“Der Kiefer ist der Spiegel der Seele“_, erklärt Frau Dr. Wymar von Zahnfreude Köln. _“In Phasen hoher mentaler Belastung beobachten wir in der Praxis einen drastischen Anstieg von CMD-Symptomen. Nachts entlädt das Kausystem die Überlastung des Nervensystems – unkontrolliert und auf Kosten der Zähne. Die Folge sind übermüdete Muskeln, überlastete Kiefergelenke und massiver Abrieb gesunder Zahnsubstanz.“_

Moderne CMD-Therapie entlastet das Nervensystem

Weil CMD-Symptome oft schleichend beginnen, etwa durch ein leichtes Knacken im Kiefergelenk, Verspannungen am Morgen oder empfindliche Zahnhälse, wird der Zusammenhang zum Stress im Job oder Alltag häufig erst spät erkannt. Eine moderne CMD Behandlung setzt daher auf eine präzise Funktionsanalyse, um die individuellen Bewegungsmuster und Fehlbelastungen des Kiefers exakt zu vermessen.

Mit maßgefertigten, computergestützten Aufbissschienen wird das Kiefergelenk in eine physiologisch entspannte Position geführt. _“Die Schiene schützt nicht nur die Zähne vor Substanzverlust“_, so Dr. Wymar weiter._ „Sie unterbricht den neurologischen Reflex des permanenten Pressens. Indem wir dem Kiefer seine natürliche Entlastung zurückgeben, senden wir dem gesamten Nervensystem quasi ein Signal: Du kannst loslassen.“_

Für moderne Kieferorthopäden und Zahnarztpraxen gehört die CMD-Aufklärung daher fest zur ganzheitlichen Vorsorge in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Wer morgens wie gerädert aufwacht, sollte neben dem Schlafplatz auch den eigenen Biss kontrollieren lassen.

Über Zahnfreude Köln

Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD-Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

Alle Infos zu Zahnfreude Kieferorthopädie in Köln: https://zahnfreude-koeln.de/

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