Vom Abdrucklöffel zum 3D-Scanner: Digitale Kieferorthopädie – weniger Aufwand, präzisere Ergebnisse

Moderne Intraoralscanner ermöglichen in der Kieferorthopädie digitale 3D-Zahnabformungen und bieten damit eine angenehmere und präzisere Alternative zum klassischen Abdruck.

Digitale Kieferorthopädie macht den gefürchteten Abdruck mit klebriger Masse überflüssig – und verändert damit weit mehr als nur einen einzelnen Behandlungsschritt. Dr. med. dent. Bahareh Wymar, Kieferorthopädin in Köln, erklärt, was das für Patienten konkret bedeutet.

Wer eine Zahnkorrektur vor sich herschiebt, tut das selten wegen der Spange selbst – sondern wegen der Vorstellung, was davor kommt. Abdrucklöffel, Abdruckmasse, Würgereiz. Dass genau dieses Hindernis heute weitgehend der Vergangenheit angehört, ist vielen Patienten noch gar nicht bekannt.

Der Intraoralscanner übernimmt

Statt des klassischen Abdrucks kommt heute eine kleine Handkamera zum Einsatz, die die komplette Zahnreihe in wenigen Minuten dreidimensional erfasst. Die Daten stehen sofort zur Verfügung, ohne Wartezeiten, ohne Gipsmodelle, ohne Transportwege zum Labor. „Wir können den Patienten direkt am Monitor zeigen, wie ihre Zahnfehlstellung aktuell aussieht und wohin die Reise gehen kann“, erklärt Dr. Wymar. „Diese Transparenz verändert das Gespräch grundlegend.“

Besonders für Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz oder Behandlungsangst ist die Umstellung auf den digitalen Scan eine spürbare Erleichterung. Aber auch Kinder und Jugendliche profitieren. Die stressfreie Diagnostik und anschauliche 3D-Visualisierung machen den Einstieg in eine Behandlung deutlich niedrigschwelliger.

Weniger Termine, präzisere Ergebnisse

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Diagnostik, sondern den gesamten Behandlungsablauf. Weil alle Daten durchgängig digital vorliegen, werden kieferorthopädische Apparaturen computergestützt gefertigt, mit einer Passgenauigkeit, die händisch kaum erreichbar wäre. Die engere Verzahnung von Planung, Herstellung und Monitoring reduziert in vielen Fällen die Anzahl der notwendigen Kontrolltermine. Für Erwachsene im Berufsalltag und Eltern mit Schulkindern ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Das Ergebnis ist ein Behandlungsablauf, der für Patienten komfortabler und transparenter ist und gleichzeitig medizinisch präziser als je zuvor.

Über Zahnfreude Kieferorthopädie

Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

Mehr zum Thema: Wie die Behandlung nach dem Start digital überwacht wird – ohne jeden Praxisbesuch: Dentalmonitoring bei Zahnfreude

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