Erst testen, dann besitzen: 2026 ist das Jahr des „Probe-Wohnens“ im Wohnmobil

Trend 2026: Dürrwang Mörlein setzt auf „Probe-Wohnen“. Warum die Miete vor dem Kauf der beste Schutz vor Fehlentscheidungen ist und wie Kunden so ihren idealen Grundriss finden.

Ein neues Wohnmobil ist für viele die Erfüllung eines Lebenstraums, aber auch eine Investition, die gut überlegt sein will. Der Caravaning-Experte Dürrwang Mörlein beobachtet zum Start der Hauptsaison einen klaren Trend: Immer mehr Kunden mieten ein Wohnmobil als strategischen Testlauf vor dem Kauf. Das Ziel: Den perfekten Grundriss im echten Reisealltag finden, statt sich auf Prospektbilder zu verlassen.

Der Markt für Freizeitfahrzeuge hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Neue technische Features, smarte Steuerungssysteme und eine enorme Vielfalt an Grundrissen machen die Wahl des passenden Begleiters komplex. _“Ein Wohnmobil muss zum Lebensstil passen – und das merkt man meist erst, wenn man das erste Mal darin gekocht, geschlafen und geduscht hat“_, erklärt die Geschäftsführung von Dürrwang Mörlein.

„Try before you buy“: Fehlkäufe vermeiden

Ein Fehlkauf in dieser Preisklasse ist kostspielig. Deshalb ist das Wohnmobil mieten für viele Kaufinteressenten zum Pflichtprogramm geworden. Dabei geht es nicht nur um das Fahrgefühl, sondern um die Details im Standbetrieb:

* Betten-Check: Längsbetten, Querbett oder doch ein Hubbett für mehr Platz tagsüber?

* Bad-Varianten: Reicht ein Kompaktbad oder soll es die Raumbad-Lösung sein?

* Technik-Handling: Wie einfach lässt sich die Bordelektronik bedienen?

Beratung schlägt reinen Verleih

Dürrwang Mörlein positioniert sich in diesem Trend nicht als bloße Wohnmobilvermietung, sondern als Berater für die mobile Freiheit. Durch die Vermietung modernster Modelle, etwa der Marke Hymer, können Kunden genau die Innovationen testen, die später auch für einen Kauf infrage kommen. _“Wir erleben oft, dass Kunden mit einer festen Vorstellung zu uns kommen und nach einer Test-Woche mit einem ganz anderen Wunschmodell zurückkehren. Diese Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen“_, so das Unternehmen.

Ein Trend für das ganze Jahr

Auch wenn die Hauptreisezeit kurz bevorsteht, empfiehlt der Experte, das „Probe-Wohnen“ auch in der Nebensaison zu nutzen. Dann sind die Mietpreise attraktiver und die Beratung kann noch individueller auf die späteren Kaufabsichten abgestimmt werden.

Über Dürrwang Mörlein:

Dürrwang-Mörlein ist Wohnmobilhändler in Dortmund und führt Reisemobile in großer Auswahl – vom modernen Wohnmobil bis hin zum klassischen Wohnwagen. Von Hymer über Carado bis zu LMC, Crosscamp, Niesmann Bischoff und vielen weiteren Marken finden Sie bei uns das passende Wohnmobil für jede Reise. Unsere Wohnmobilvermietung hält moderne, bestens gepflegte Modelle zur Miete bereit. Ob Sie ein Wohnmobil kaufen oder ein Wohnmobil mieten möchten – bei Dürrwang-Mörlein erwarten Sie persönliche Beratung, Markenvielfalt und echte Caravaning-Leidenschaft seit 60 Jahren.

Zur Wohnmobilvermietung bei Dürrwang Mörlein: https://www.duerrwang.de/wohnmobil-mieten

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Dürrwang GmbH & Co. KG Caravan und Reisemobile

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