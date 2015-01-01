  • Messie Entrümpelung – der schwere Schritt zurück ins Leben

    Der Verlust der Kontrolle über den eigenen Wohnraum isoliert Betroffene des Messie-Syndroms oft jahrelang. Eine professionelle Entrümpelung gilt in vielen Fällen als Schritt zurück ins Leben.

    Bild_Quellenberg Dienstleistungen über die psychologische Komponente des Loslassens und warum Diskretion und Empathie wichtiger sind als Container._

    Das sogenannte Messie-Syndrom ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein massives Tabuthema, das von tiefer Scham besetzt ist. Betroffene leben oft jahrelang in sozialer Isolation, weil die Kontrolle über den eigenen Wohnraum komplett verloren gegangen ist. Wenn der Punkt erreicht ist, an dem gehandelt werden muss, geht es um weit mehr als um Sperrmüll und Reinigung. Das Unternehmen Quellenberg Dienstleistungen für die professionelle Messie Entrümpelung in Dortmund rückt die menschliche Komponente in den Vordergrund und zeigt, dass dieser Schritt in den meisten Fällen der dringend notwendige Wendepunkt für ein neues Leben ist.

    Der schwerste Schritt ist der Griff zum Telefon

    Die Ursachen für das unkontrollierte Ansammeln von Gegenständen sind komplex und meistens tief in biografischen Krisen wie Verlusten, Traumata oder Depressionen verwurzelt. Die Wohnung spiegelt dann meist den emotionalen Zustand wider. Für die Betroffenen oder deren Angehörige ist die Hürde, fremde Hilfe in die eigenen vier Wände zu lassen, gigantisch.

    _“Niemand schämt sich so sehr für die Situation wie die Betroffenen selbst“, _sagt Jan Quellenberg, Inhaber von Quellenberg Dienstleistungen. _“Was unser Team mitbringen muss, ist vor allem echtes Einfühlungsvermögen, Vorurteilsfreiheit und absolute Diskretion. Wir kommen nicht als Richter, sondern als Unterstützung für einen Neuanfang. Wenn die Scham erst einmal überwunden ist, fällt mit den weggeschafften Dingen eine unglaubliche Last von den Betroffenen.“_

    Respektvoller Umgang mit der Privatsphäre

    Ein professioneller Ablauf unterscheidet sich drastisch von einer klassischen Haushaltsauflösung. Es geht nicht darum, blindlings alles in Container zu werfen. Oft verbergen sich im Chaos wichtige Dokumente, Erinnerungsstücke oder persönliche Werte, die für den Betroffenen von immenser Bedeutung sind.

    _“Wir arbeiten Raum für Raum, Schicht für Schicht, immer eng abgestimmt mit den Auftraggebern oder Betreuungspersonen“, erklärt Jan Quellenberg. „Die Grenze zwischen Müll und Erinnerung respektieren wir absolut. Erst wenn die Wohnung geräumt, desinfiziert und von Gerüchen befreit ist, entsteht der Raum, den Menschen brauchen, um wirklich neu anzufangen, oft begleitet durch therapeutische Unterstützung.“_

    Die Erfahrung zeigt: Eine saubere, strukturierte Umgebung ist für viele ehemalige Betroffene das Fundament, um wieder soziale Kontakte zuzulassen und Schritt für Schritt in einen geregelten Alltag zurückzufinden. Aufklärung und ein empathischer Umgang mit dem Thema sind der wichtigste Schlüssel, um die Isolation der Betroffenen dauerhaft zu durchbrechen.

    Über Quellenberg Dienstleistungen

    Quellenberg Dienstleistungen ist Entrümpelungsfirma für Entrümpelung in Dortmund und Umgebung. Wir führen Ihre Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung oder gewerbliche Firmenauflösung diskret und gewissenhaft durch. Auch für Spezialfälle wie eine Messi Entrümpelung, professionelle Tatortreinigung oder den zuverlässigen Winterdienst sind wir Ihr Partner vor Ort. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Angebot – wir schaffen schnell und sauber Platz für Neues.

    Alle Infos zu Quellenberg Dienstleistungen: https://quellenberg-dienstleistungen.de/

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    Koke Digital GmbH
    Frau Valeska Hach
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    Pressekontakt:

    Quellenberg Dienstleistungen
    Herr Jan Quellenberg
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