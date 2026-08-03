  • Neuer Glanz für gesünderes Sitzen: buerostuhl24 startet umfassenden Shop-Relaunch

    Mit einem neuen Design, intelligenter Kaufberatung und noch mehr ergonomischen Büromöbeln stellt sich der Online-Fachhändler buerostuhl24 neu auf.

    Bild_Mit einem neuen Design, intelligenter Kaufberatung und noch mehr ergonomischen Büromöbeln stellt sich der Online-Fachhändler buerostuhl24 neu auf._

    Weilheim i. Ob., 03. August 2026 – Deutschlands führender Spezialist für Sitzmöbel, buerostuhl24, präsentiert sich ab jetzt mit einem komplett neu gestalteten Online-Shop. Neben einer modernen Optik und einer intuitiven Benutzeroberfläche steht vor allem die präventive Gesundheit am Arbeitsplatz im Mittelpunkt des neuen Auftritts. Ziel ist es, Kunden im Homeoffice und in Unternehmen noch schneller zum ergonomisch passenden Bürostuhl zu führen.

    Intelligente Filter und interaktive Beratung

    Der überarbeitete Webauftritt reagiert auf die veränderten Anforderungen moderner Arbeitswelten. Das Herzstück bildet eine neue Benutzeroberfläche, die Besucher gezielt durch den Auswahlprozess leitet:

    * Praxisnahe Filtermöglichkeiten: Auswahl nach Körpergröße, täglicher Sitzdauer, spezifischen Ergonomie-Funktionen und Design.
    * Interaktiver KI-Kaufberater: Individuelle Produktempfehlungen basierend auf dem persönlichen Arbeitsalltag.
    * Transparente Vergleiche: Einzigartige 360° Bilder, hochauflösende Detailansichten und übersichtliche Kennzahlen für eine fundierte Kaufentscheidung.

    Für Ihre und unsere Gesundheit: Ergonomie im Fokus

    Fehlhaltungen und Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Ursachen für gesundheitliche Beschwerden im Büroalltag. Mit der zeitgleich zum Relaunch startenden Kampagne möchte buerostuhl24.com ein aktives Zeichen für mehr Wohlbefinden am Schreibtisch setzen.

    _“Unser Ziel war es nicht nur, die Website moderner zu gestalten, sondern die Suche nach dem perfekten Bürostuhl zu revolutionieren. Jeder Mensch besitzt individuelle anatomische Bedürfnisse. Mit unserem neuen Shop schaffen wir ein maßgeschneidertes Kauferlebnis, damit jeder Kunde mühelos das Modell findet, welches ihn optimal unterstützt.“_ – so die Geschäftsführer Oliver Fritz und Thomas Weber.

    Deutschlands Arbeitsplätze gesünder und komfortabler gestalten

    Der Relaunch markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Neben dem erweiterten Produktsortiment investiert buerostuhl24.com verstärkt in erweiterte Serviceangebote, transparente Produktvergleiche und schnelle Versandprozesse. Ab dem 27. Juli 2026 ist die neue Plattform www.buerostuhl24.com im neuen Design erreichbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HJH Office GmbH
    Herr Oliver Fritz
    Christoph-Selhamer-Str. 2
    82362 Weilheim
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 881 924 521 10
    web ..: https://www.buerostuhl24.com/
    email : ceo@hjh-office.de

    Über buerostuhl24.com:
    buerostuhl24.com ist einer der führenden Online-Fachhändler für Bürostühle, Chefsessel, Ergonomie-Zubehör und Büromöbel im deutschsprachigen Raum. Mit einem riesigen Sortiment an sofort lieferbaren Modellen steht das Unternehmen seit über 20 Jahren für hohe Qualität, erstklassige Ergonomie-Beratung und kundenorientierten Service.

    Über hjh OFFICE
    hjh OFFICE ist Europas führende Eigenmarke für professionelle Sitzlösungen im Office- und Home-Office-Segment. Vertrieben wird das Premium-Portfolio über den marktführenden Onlineshop buerostuhl24.com (sowie bureaustoel24.nl in den Niederlanden) in Kombination mit exklusiven Flagship-Showrooms. Mit diesem hybriden Ansatz aus digitaler Reichweite und haptischem Erleben vor Ort definiert das Unternehmen die Zukunft des Möbelkaufs.

    Pressekontakt:

    HJH Office GmbH
    Herr Oliver Fritz
    Christoph-Selhamer-Str. 2
    82362 Weilheim

    fon ..: +49 (0) 881 924 521 10
    email : ceo@hjh-office.de


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