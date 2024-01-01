Luxus-Travel24.com Reiseveranstalter für Jungendreisen

„Du bist nicht allein“ – Das ist das Motto von DBNA24 by Luxus-Travel24.com

luxus-travel24.com wird offizieller Reiseveranstalter für betreute Party-Jugendreisen unter der neuen Marke „DBNA24“. Das Unternehmen bringt ab dem 03.08.2026 Jugendliche ab 16 Jahren mit modernen Reisebussen in die bekanntesten Partymetropolen Europas.

Hier ist der fertige Entwurf für Ihre Pressemitteilung, direkt optimiert für Journalisten und Medienportale:

PRESSEMITTEILUNG

Datum: 03. August 2026

Ort: Luxus-Travel24.com

Mit dem Reisebus in die Partymetropolen Europas: luxus-travel24.com startet Jugendreisen unter der Marke „DBNA24“

_Neuer Reiseveranstalter für Jugendliche ab 16 Jahren setzt auf legendäre Ziele wie Lloret de Mar oder Amsterdam in sicherer Begleitung._

[Frankfurt] – Das Reiseportal luxus-travel24.com erweitert ab dem 03. August 2026 sein Portfolio und agiert ab sofort als offizieller Reiseveranstalter für hochwertige Jugendreisen. Unter dem Markennamen „DBNA24“ (Du bist nicht allein) bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Partyreisen für Jugendliche ab 16 Jahren in die angesagtesten Metropolen Europas an. Das Konzept vereint maximale Urlaubsfreiheit mit einer lückenlosen und professionellen Betreuung vor Ort.

Im Mittelpunkt des neuen Angebots stehen die gemeinsamen Fahrten in modernen Reisebussen, die die Jugendlichen direkt an ihre Wunschziele bringen. Die Auswahl der Destinationen reicht vom sonnigen Party-Klassiker Lloret de Mar in Spanien bis hin zu kulturellen und lebendigen Hotspots wie Amsterdam. Um die Sicherheit der jungen Reisenden zu gewährleisten, wird jede Tour von erfahrenen Teambetreuern und Teambetreuerinnen begleitet. Diese stehen den Jugendlichen rund um die Uhr als Ansprechpartner für Freizeitgestaltung, Logistik oder bei Problemen zur Seite.

„Unser Slogan ‚Du bist nicht allein‘ ist das Fundament von DBNA24“, erklärt [Name, Funktion, z. B. Max Mustermann, Geschäftsführer von luxus-travel24.com]. „Wir wissen, dass Jugendliche ab 16 Jahren die Welt entdecken und feiern wollen – gleichzeitig wünschen sich Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder in sicheren Händen sind. Mit unseren geschulten Teambetreuern bieten wir genau diese perfekte Balance aus Party, Freiheit und Sicherheit.“

Der Buchungsstart für die kommenden Busreisen der neuen Saison ist bereits erfolgt. Alle Reiseziele, Termine und Informationen zum Sicherheitskonzept können interessierte Jugendliche und Eltern direkt auf der offiziellen Website abrufen.

Über luxus-travel24.com:

luxus-travel24.com ist ein dynamischer Akteur auf dem Reisemarkt. Mit dem Launch der spezialisierten Marke „DBNA24“ fokussiert sich das Unternehmen verstärkt auf die Zielgruppe der 16- bis 21-Jährigen und setzt neue Standards im Bereich der organisierten, betreuten Bus- und Jugendreisen in Europa.

Pressekontakt:

Christian Richter

luxus-travel24.com / DBNA24

Telefonnummer: +491791511356

E-Mail-Adresse: info@luxus-travel24.com

Website: www.luxus-travel24.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luxus-Travel24.com GmbH

Herr Christian Richter

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 01791511356

web ..: https://luxus-travel24.com/senioren-reisen

email : info@luxus-travel24.com

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