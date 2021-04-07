  • 0,5 Hektar. Eine Rebsorte. 93 Falstaff-Punkte: Das ist BENIQUE vom Bodensee

    Das Weingut Enzmann in Hagnau setzt zu 100% auf Pinot Noir. Das Herzstück: ein Bodensee Rosé im Provence-Stil, den Falstaff mit 93 Punkten bewertet. Ein Ergebnis, das aufhorchen lässt.

    Hagnau am Bodensee, August 2026. Es gibt Weingüter, die vieles können. Und es gibt BENIQUE. Das kleine Weingut von Benjamin Enzmann in Hagnau am Bodensee hat eine klare Philosophie: eine Rebsorte, konsequent. Auf gerade einmal 0,5 Hektar an einem der traditionsreichsten Weinorte Deutschlands entsteht ausschließlich Pinot Noir, in zwei gegensätzlichen Ausdrucksformen.

    Das Herzstück: ein Rosé, der Maßstäbe setzt

    Der BENIQUE Rosé ist der Wein, für den das Weingut steht. Ausgebaut im Provence-Stil, trocken, frisch und mineralisch, zeigt er, was Pinot Noir am Bodensee leisten kann. Feine Frucht, elegante Struktur, langer Abgang. Das renommierte Fachmagazin Falstaff hat ihn mit 93 Punkten bewertet, einem der höchsten Werte, die ein Boutique-Weingut aus Deutschland erzielen kann.

    Die andere Seite: Pinot Noir im Barrique

    Der BENIQUE Pinot Noir zeigt die kraftvolle Seite derselben Traube: 8 Monate Barrique-Reifung, tiefe Frucht, seidene Tannine, langer Abgang. Ein roter Wein, der das Terroir von Hagnau auf seine konzentrierte Art interpretiert.

    Handwerk statt Masse

    BENIQUE ist kein Massenprodukt. Jede Flasche entsteht in sorgfältiger Handlese, selektiert von Hand, in limitierter Auflage. Der Fokus auf Pinot Noir ist Programm: Wer verstehen will, was diese Rebsorte am Bodensee leisten kann, findet in BENIQUE zwei Antworten auf dieselbe Frage. Der Rosé gibt die erste.

    Die BENIQUE-Weine sind direkt erhältlich über www.benique-wine.com. Versand nach Deutschland und Europa.

    Über BENIQUE / Weingut Enzmann:
    Weingut Enzmann, Salmannsweilerweg 1, 88709 Hagnau am Bodensee. Gegründet von Benjamin Enzmann. Fokus: Pinot Noir in zwei Ausdrucksformen (Rosé und Rotwein), Handlese, limitierte Auflage. BENIQUE Bodensee Rosé: Falstaff 93 Punkte.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Weingut Enzmann / BENIQUE
    Herr Benjamin Enzmann
    Salmannsweilerweg 1
    88709 Hagnau am Bodensee
    Deutschland

    fon ..: +49 7532 6534
    web ..: https://www.benique-wine.com
    email : info@benique-wine.com

    Pressekontakt:

    Weingut Enzmann / BENIQUE
    Herr Benjamin Enzmann
    Salmannsweilerweg 1
    88709 Hagnau am Bodensee

    fon ..: +49 7532 6534
    web ..: https://www.benique-wine.com
    email : info@benique-wine.com


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