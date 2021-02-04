  • Aus commonground wird commonreal. Die Marke steht für nachhaltige Immobilien mit gesellschaftlichem Nutzen.

    Ein neuer Name. Dieselbe Haltung. Eine noch klarere Vision:

    BildMünchen, 3. August 2026 – Die commonground Real Estate GmbH tritt künftig unter der Marke commonreal auf. Mit der Einführung des neuen Markenauftritts schärft das Unternehmen seine Positionierung und unterstreicht seinen Fokus auf die Entwicklung sozialer Infrastruktur mit nachhaltigem gesellschaftlichem Mehrwert.

    Der Markenname commonreal verbindet den Gedanken des Gemeinsamen („common“) mit der Kernkompetenz im Immobilienbereich („real“). Er steht für die Entwicklung zukunftsorientierter Projekte in den Bereichen Kindertagesstätten und Senior-Living sowie für eine werteorientierte Immobilienentwicklung, die langfristigen Nutzen für Gesellschaft und Investoren schafft.

    Neben der inhaltlichen Ausrichtung trägt die neue Marke auch den Anforderungen einer globalen und digitalen Kommunikation Rechnung. commonreal.com ist prägnant, international und stärkt die Wiedererkennbarkeit des Unternehmens.

    „Mit commonreal bringen wir auf den Punkt, wofür wir stehen: Immobilienentwicklung mit gesellschaftlicher Verantwortung. Der neue Markenauftritt schafft Klarheit, stärkt unsere Identität und bildet die Grundlage für unser weiteres Wachstum“, sagt Jörg Ramms, Head of Marketing & Communication der commonground Real Estate GmbH.

    An der strategischen Ausrichtung des Unternehmens ändert sich durch den Markenwechsel nichts. commonreal entwickelt weiterhin nachhaltige Lebensräume für Generationen und konzentriert sich auf Immobilienprojekte mit langfristigem gesellschaftlichem Mehrwert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    commonreal GmbH
    Herr Jörg Ramms
    Nymphenburgerstraße 213
    80639 München
    Deutschland

    fon ..: +49 1608496616
    web ..: https://commonreal.com
    email : j.ramms@commonreal.com

    Die commonreal GmbH ist ein bundesweit tätiger Projektentwickler mit Sitz in München, der sich auf die Entwicklung nachhaltiger Sozialimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen realisiert moderne Kindertagesstätten, Senioren-Wohn-Konzepte und generationenübergreifende Quartiere. Mit einem integrierten Ansatz begleitet commonreal Projekte von der Standortentwicklung über die Planung bis zur Realisierung und schafft Immobilien, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit mit gesellschaftlichem Mehrwert verbinden.

    Pressekontakt:

    commonreal GmbH
    Herr Jörg Ramms
    Nymphenburgerstraße 213
    80639 München

    fon ..: +49 1608496616
    email : j.ramms@commonreal.com


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