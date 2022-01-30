  • Rekord bei Insolvenzen und Zwangsversteigerungen im Rhein-Main-Gebiet – neuer Marktbericht 2026

    Der neue Marktbericht 2026 von Insolvenzmakler ordnet die Rekordzahlen bei Insolvenzen und Zwangsversteigerungen im Rhein-Main-Gebiet ein – für Insolvenzverwalter, Banken (B2B) und betroffene Eigentüm

    BildINSOLVENZMAKLER ordnet die aktuellen Zahlen ein – und zeigt, warum der freihändige Verkauf für Verwalter, Banken und Eigentümer oft die bessere Alternative zur Versteigerung ist.

    Wiesbaden, 21. Juli 2026 “ Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen und Zwangsversteigerungen im Rhein-Main-Gebiet hat 2025/2026 den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten erreicht. Das zeigt der neue Marktbericht 2026 von INSOLVENZMAKLER, der die amtlichen Zahlen für die Region einordnet – getrennt nach dem, was sie für Insolvenzverwalter und Banken (B2B) und für Eigentümer vor einer Zwangsversteigerung (B2C) bedeuten.

    In Hessen meldeten 2025 rund 2.077 Unternehmen Zahlungsunfähigkeit an – knapp 26 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 20 Jahren; allein in Frankfurt waren es rund 491. Hinzu kamen rund 4.950 Verbraucherinsolvenzen. Für den Immobilienmarkt heißt das: mehr Massegrundstücke, mehr notleidende Engagements bei Banken und mehr Eigentümer in Notlagen.

    Parallel wurden bundesweit im ersten Halbjahr 2025 rund 7.240 Immobilien mit einem Verkehrswert von 2,23 Milliarden Euro zur Zwangsversteigerung aufgerufen; in Hessen sind zu einem beliebigen Zeitpunkt etwa 290 Verfahren anhängig, mit Schwerpunkt in Rhein-Main. In der Versteigerung liegt der Zuschlag dabei häufig unter dem Verkehrswert.

    Weil das Rhein-Main-Gebiet trotz der Krise einer der nachfragestärksten Immobilienmärkte Deutschlands bleibt, lässt sich in vielen Fällen freihändig der tatsächliche Marktwert erzielen – für Verwalter und Banken oft die wirtschaftlich bessere Option, für betroffene Eigentümer meist mehr Zeit und ein höherer Erlös als in der Versteigerung.

    „Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: Es kommen mehr Immobilien aus Notlagen auf den Markt – und gleichzeitig ist die Nachfrage in Rhein-Main hoch“, sagt Claudio Bonelli, Geschäftsführer von INSOLVENZMAKLER. „Das spricht dafür, den freihändigen, diskreten Verkauf früh zu prüfen. Wir übernehmen Vermarktung und Abwicklung; rechtliche und steuerliche Fragen bleiben bei den zuständigen Berufsträgern, auf die wir bei Bedarf hinweisen.“

    Der vollständige Marktbericht 2026 – Insolvenz & Zwangsversteigerung Rhein-Main mit allen Zahlen und Quellen ist online abrufbar: https://insolvenzmakler.com/insolvenzimmobilien-report-rhein-main/

    INSOLVENZMAKLER ist die auf die Verwertung von Immobilien aus Insolvenzen, Sondersituationen und finanziellen Notlagen spezialisierte Marke der GRUNDUM Immobilien GmbH in Wiesbaden. Das Unternehmen begleitet Insolvenzverwalter, Banken und Eigentümer im Rhein-Main-Gebiet bei der marktgerechten, diskreten Vermarktung – von der Bewertung bis zur Abwicklung.

    Originalmeldung: https://insolvenzmakler.com/rekord-bei-insolvenzen-und-zwangsversteigerungen-im-rhein-main-gebiet-neuer-marktbericht-2026/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Insolvenzmakler
    Herr Steffen Klein
    Wilhelminenstr. 47
    65189 Wiesbaden
    Deutschland

    fon ..: 0611/974514140
    web ..: http://www.insolvenzmakler.com
    email : info@insolvenzmakler.com

    INSOLVENZMAKLER ist die auf die Verwertung von Immobilien aus Insolvenzen, Sondersituationen und finanziellen Notlagen spezialisierte Marke der GRUNDUM Immobilien GmbH in Wiesbaden. Das Unternehmen begleitet Insolvenzverwalter, Banken und Eigentümer im Rhein-Main-Gebiet bei der marktgerechten, diskreten Vermarktung – von der Bewertung bis zur Abwicklung.

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