Else Nutrition kündigt Markteinführung der weltweit einzigen echten Produktalternative zu Babynahrung auf Milchbasis in Nordamerika an

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52980/Press Release – Product Launch – August 11 2020_DE_PRCOM.001.png

– Paradigmenwandel bei der Babynahrung: Nach 120 Jahren bringt Else eine völlig neuartige Proteinquelle für Babynahrung (Babys ab den 12. Monat) mit einem revolutionären, sauberen und nachhaltigen Herstellungsverfahren auf den Markt.

– Mit einem weltweiten Patent ausgestattet und von branchenführenden Experten für Babynahrung gegründet, ist Else Nutrition die erste milch- und sojafreie Clean-Label-Babyvollnahrung auf pflanzlicher Basis (ab dem 12. Monat).

– Else Nutrition revolutioniert die Ernährung von Babys und bietet den Eltern ein wohlschmeckendes, milchfreies, sojafreies und gentechnikfreies Alternativprodukt.

– Die pflanzliche Vollnahrung für Babys von Else Nutrition ist ab sofort über elsenutrition.com erhältlich und wird in alle US-Bundesstaaten sowie nach Kanada geliefert.

VANCOUVER, British Columbia, 11. August 2020 — ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: 1BABYF) (FWB: 0YL) (Else oder das Unternehmen) gibt heute die Online-Produkteinführung seiner rein pflanzlichen Babyvollnahrung – der ersten vollständig zertifizierten (USDA-Bio-Zertifizierung, Clean Label), sojafreien Flüssignahrung auf pflanzlicher Basis für Babys – bekannt. Das Produkt enthält Inhaltsstoffe, Vitamine und Mineralien, die das Wachstum und die Entwicklung von Babys ab dem 12. Monat unterstützen. Die rein pflanzliche Babyvollnahrung von Else ist das einzige weltweit patentierte, echte Alternativprodukt für Babys ab dem 12. Monat – vor allem für jene mit Laktoseintoleranz bzw. Laktoseunverträglichkeit, für jene, die Milch- und Sojaprodukte vermeiden wollen und für alle Familien, die sich eine rein pflanzliche Alternative für ihre Kinder wünschen.

Else Nutrition ist als milchfreies, sojafreies, maissirupfreies, glutenfreies und gentechnikfreies Produkt eine einzigartige, weltweit patentierte Kombination von Bio-Inhaltsstoffen aus der ganzen Pflanze (Mandeln, Buchweizen und Tapioka). Diese Kombination entspricht dem Goldstandard der Nährstoffzusammensetzung bzw. den Nährwerten der menschlichen Muttermilch, die unter anderem auf den internationalen Standards der WHO basieren. Else Nutrition erfüllt selbst die strengsten regulatorischen Anforderungen und höchsten Ernährungsstandards, enthält das gesamte Spektrum an essentiellen Aminosäuren und ist eine reine Proteinquelle. Das Produkt wird in einem US-Produktionsbetrieb hergestellt, der den Qualitätsanforderungen für Babys entspricht, und wird von einem Gremium aus führenden US-amerikanischen und internationalen Kinderärzten und Ernährungswissenschaftern unterstützt.

Wir sind begeistert, dass wir heute einen Quantensprung auf dem Gebiet der pflanzlichen Nahrungsalternativen für Babys und Kleinkinder geschafft haben, freut sich Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else Nutrition. Mehr als 120 Jahre lang haben Kuhmilch und Soja dominiert. Nach sieben Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind wir nun endlich in der Lage, den Eltern etwas anderes anzubieten und Familien in ganz Nordamerika mit einer echten Clean-Label-Alternative zu versorgen, damit sie in Bezug auf die Gesundheit und Ernährung ihrer Babys nie wieder Kompromisse eingehen müssen.

Die rein pflanzliche Babyvollnahrung von Else wird nur minimal verarbeitet. Else hat die Absicht, diesen Standard auch auf all seine künftigen Produkte anzuwenden. Nach mehr als sieben Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit kann Else in einem revolutionären Verfahren Nahrungsprodukte aus der ganzen Pflanze herstellen, ohne deren chemische Eigenschaften zu verändern oder stark verarbeitete Extrakte bzw. aggressive Chemikalien einzusetzen. Über dieses revolutionäre Verfahren ist Else in der Lage, den Nährwert zu maximieren und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Zusätzlich hat Else Nutrition noch ein weiteres innovatives Produkt in Bearbeitung: eine revolutionäre pflanzliche Clean-Label-Rezeptur für Babys von 0 – 12 Monate. Dieses Produkt wird voraussichtlich in rund zwei Jahren auf den Markt kommen und durchläuft derzeit das finale Zulassungsverfahren bei der FDA.

Auch außerhalb des fachlichen Beirats der Marke, der sich aus Kinderärzten und Ernährungswissenschaftern zusammensetzt, sind bereits viele einflussreiche Mütter auf Else aufmerksam geworden. Eine davon ist Hilaria Baldwin. Als Mutter von vier Kindern – das fünfte ist gerade unterwegs – wurde Hilaria auf Else aufmerksam, als sie nach Ernährungsprodukten für ihr Baby Romeo suchte. Nachdem sie das Produkt getestet hatte, beschloss Hilaria, Else als Partner bei der Markteinführung seines Produkts zu unterstützen.

Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers ist ab sofort auf elsenutrition.com erhältlich. Eine Dose mit 624 g Pulver kostet derzeit 36 $, eine Viererpackung insgesamt 136 $. Das Produkt wird im Laufe des Monats auch über Amazon.com und voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2020 zusätzlich über ausgewählte Einzelhandelsketten angeboten.

Ein revolutionäres Herstellungsverfahren, das über Bio hinausgeht

Die Produkte von Else werden nur minimal und nach dem reinsten Herstellungsverfahren der gesamten Babynahrungsbranche verarbeitet. Mit Elses revolutionärem Herstellungsverfahren, das über Bio hinausgeht, wird die ganze Pflanze zu einer schmackhaften Babynahrung verarbeitet. Es werden keinerlei stark verarbeitete Extrakte oder Derivate, keine aggressiven Chemikalien und kein fruktosehaltiger Maissirup verwendet. Verändert wird nur die Textur der Pflanzen, nicht jedoch ihre grundlegenden chemischen Eigenschaften. So erhält man noch mehr Nährstoffe, welche die Natur für die Ernährung des Kindes bereit hält.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children’s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children’s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Mediensprecher:

Covet Consumer Business Unit

Gianna Totaro

elsenutrition@powerdigitalmarketing.com

Tel: 1-301-875-6574

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: sokhiep@elsenutrition.com

Tel: 604-603-7787

