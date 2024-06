EM 2024: Jochen Breyer über Mannschaftsgeist, Turnierfavoriten und Ressourcenschutz

Zur EM spricht Sportmoderator Jochen Breyer in einem Videoaufruf im Rahmen der Lightcycle Aufklärungsinitiative „Einfach Licht recyceln!“ über Mannschaftsgeist, seine EM-Favoriten und Ressourcenschutz

„Nur ein kleiner Schuss Nachhaltigkeit hilft beim Ressourcenschutz. Zeigt Verantwortung für unsere Erde und bringt eure alten Lampen zu einer Sammelstelle. Unter sammelstellensuche.de findet ihr alle Sammelstellen.“

Zu Beginn der Fußball EM äußert sich Sportmoderator und Fußballexperte Jochen Breyer in einem Videointerview über seine Favoriten im Turnier: „Meine Favoriten sind auf jeden Fall Deutschland als Gastgeber und darüber hinaus Frankreich und England.“ Er begründet seine Wahl darin, dass es sich um Mannschaften mit den besten Einzelspielern handelt. Er erläutert dazu: „Aber das Schöne an der EM ist ja, dass es nicht nur auf die Einzelspieler ankommt, sondern auf die Mannschaften.“

Gemeinsam was erreichen – Im Sport und beim Ressourcenschutz

Auf den Mannschaftsgeist kommt es an, nicht nur bei der Europameisterschaft und im Sport, sondern auch bei dem Thema „Ressourcenschutz“, für das sich Breyer aktuell mit der Lightcycle Initiative engagiert. Dabei geht es um die umweltfreundliche Entsorgung von alten LEDs und Energiesparlampen an einer Sammelstelle und nicht im Hausmüll. Nur so können bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile wiederverwertet werden. Dafür bietet Lightcycle den Verbraucher*innen seit Jahren bundesweit ein flächendeckendes Sammelstellennetzwerk. Die Sammelstellen, wie den Handel oder Wertstoffhof, in der unmittelbaren Umgebung sind ganz einfach unter: www.sammelstellensuche.de zu finden.

Sein Engagement für die Initiative erklärt Breyer darin, dass „es auch die ganz kleinen Dinge sind, die helfen können. Und das kann ja wirklich jeder machen, auch der Bequemste.“ So kann jeder im Kleinen etwas tun und gemeinsam kann mehr für den Ressourcenschutz erreicht werden.

Auch in Hinblick auf die nachhaltige Gestaltung von Sportveranstaltungen äußert sich Breyer im Interview: „Sportveranstaltungen werden zum Glück viel nachhaltiger. Ich finde das genau richtig. Der Sport hat auch eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft, für uns alle.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



Pressekontakt:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Golden Cariboo Resources erbohrt 61,40 Meter mit 0,58 g/t Gold!