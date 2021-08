Emily und die kleinen Warzenschweine – Schön illustriertes Buch für junge Leser

Daria Zuri vermittelt in „Emily und die kleinen Warzenschweine“ auf unterhaltsame Weise spannendes Wissen über Afrika.

Emily ist ganz aufgeregt, denn zusammen mit ihren Eltern unternimmt sie ihre erste Reise nach Afrika. Während dieses aufregenden Urlaubs sieht sie viele große Wildtiere und verliebt sich in die wundervolle afrikanische Natur. Die riesigen Tiere faszinieren sie, und sie will immer mehr erfahren. Aber dann passiert etwas: Es ist ein kleiner Unfall mit großen Folgen. Am Ende erfährt die ganze Familie, dass nicht nur die großen und/oder wirklich schönen Tiere einen Weg ins Herz eines Menschen finden können. Emily lernt auf ihrer Reise noch viel mehr und nimmt junge Leser mit auf ein wunderbares Abenteuer mit Happy End.

Kinder werden die unterhaltsame Geschichte „Emily und die kleinen Warzenschweine“ von Daria Zuri lieben. Das Buch kann entweder von jungen, unabhängigen Lesern genossen werden oder es kann zugehört werden, während ein Erwachsener die Geschichte vorliest (auch ideal als Gute-Nacht-Geschichte). Kinder werden hier jedoch nicht nur unterhalten, sondern erfahren durch die Reise durch den Safaripark auch Wissenswertes über Natur, Namibia und Tiere. Die im Jahr 1968 geborene Autorin lebt und arbeitet in Deutschland. Ihr Herz gehört jedoch Namibia, wo sie mit ihrem Mann und einigen Angestellten eine kleine Lodge in der Nähe des Etosha Nationalparks betreibt. Ihre Liebe zur afrikanischen Natur und zu Tieren inspirierte sie, diese schöne Geschichte für Kinder zu schreiben.

„Emily und die kleinen Warzenschweine“ von Daria Zuri ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30239-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

