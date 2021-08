Wandel oder Untergang – Konkretes und nachvollziehbares Business-Wissen

Dank Frank Schiessers und Frank Gerlachs „Wandel oder Untergang“ kann jeder lernen, wie man ein Unternehmen erfolgreich systemisch führt.

Manche Unternehmen überleben 100 Jahre oder länger. Sie passen sich den Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft anscheinend mühelos an, während andere Unternehmen bereits nach einem Jahr Probleme haben und oft untergehen. Was macht manche Unternehmen neben einem guten Produkt oder Service erfolgreicher als andere? Genau diese Frage steht im Mittelpunkt dieses neuen Buchs. Die Antwort ist die die systemische Führung und insbesondere das Offene System Modell. Genau diese beiden Elemente werden in diesem Buch ausführlich beschrieben. Es geht darum, heraus zu finden, wie bestimmte Unternehmen den steten Wandel im Verhalten der Kunden, in den Technologien und dem Branchenumfeld meistern – und wie sich die Leser dieses Buchs dieses Wissen selbst zum Vorteil machen können.

Der Zweck des Buchs „Wandel oder Untergang“ von Frank Gerlach und Frank Schiesser ist es, Führungskräfte und junge Nachwuchsmanager davon zu überzeugen, dass systemisches Management die Voraussetzung für erfolgreiche Erneuerung und Wandel schafft. Die Autoren verfolgen seit vielen Jahren ein humanistisches Führungsprinzip, das auf dem Verständnis von Organisationen als lebende, soziale Systeme beruht, die sich

selbst so organisieren, dass sie ihren beabsichtigten Zweck erfüllen. Das Buch befasst sich neben den strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche systemische Führung auch mit den sogenannten „weichen Faktoren“, wie z.B. Vertrauen. Das vermittelte Wissen ist ein Muss für alle, die erreichen wollen, dass ihr eigenes Unternehmen lange erfolgreich sein wird.

„Wandel oder Untergang“ von Frank Gerlach und Frank Schiesser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18212-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freiheit und Individuation – Inspirierende Lebenshilfe