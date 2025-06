Endlich Schluss mit Schnarchen: Wenn nächtlicher Lärm die Beziehung gefährdet

Neuer Fachbeitrag im GesunderSchlafBlog zeigt, wie laut Schnarchen wirklich ist und wie zahnärztliche Schnarchschienen endlich Ruhe ins Schlafzimmer bringen

Frankfurt am Main, 17. Juni 2025 – Ein nächtliches Sägen, das selbst durch zwei Türen hörbar ist: Für viele Paare in Deutschland ist das bittere Realität. Dabei stört Schnarchen den Schlaf des Schnarchenden selbst und raubt auch Partnerinnen und Partnern die dringend benötigte Erholung. Ein neuer Blogbeitrag im GesunderSchlafBlog von SchlafHarmonie beleuchtet jetzt die häufig unterschätzte Lärmbelastung durch Schnarchen und zeigt alltagsnahe Lösungswege auf.

Schnarchen als Beziehungskiller

Laut Orthos-Schlafreport 2021 ist Schnarchen für fast 70% der in Partnerschaft lebenden Menschen ein Grund für getrennte Schlafzimmer. „Wir wollten in unserem Beitrag zeigen, wie stark die Lebensqualität leidet, wenn eine erholsame Nachtruhe unmöglich wird“, erklärt Ingo Göttner, SchlafBlog-Autor, Zahntechniker und Fachberater beim Kieferorthopädischen Fachlabor Orthos. Die im Blog geschilderte Alltagsszene eines Paares trifft einen Nerv. Viele Leserinnen und Leser erkennen sich darin wieder.

Beeindruckende Fakten zum Schnarchen

Der Beitrag zeigt: Durchschnittliches Schnarchen erreicht 50-65 Dezibel. Das ist etwa so laut wie ein Staubsauger. Es wurde aber sogar schon ein Lärmpegel von 93 Dezibel gemessen. „Das entspricht einer Flughafenstartbahn – und zwar direkt im Bett“, so Ingo Göttner.

Effektive Hilfe vom Zahnarzt

Was viele nicht wissen: Eine maßgefertigte Anti-Schnarchschiene vom Zahnarzt kann bei sogenanntem „Normalschnarchen“ oder bei leichter bis mittlerer Schlafapnoe, mit Atemaussetzern während des Schlafes, bereits Abhilfe schaffen.

Die individuell angepasste Protrusionsschiene hält den Unterkiefer nachts sanft nach vorne geschoben. So bleibt der Rachenraum offen, der Atem kann frei fließen und das Schnarchen wird reduziert. Die Schiene ist eine angenehme und wirksame Alternative zur sogenannten CPAP-Maske, die nachts auf dem Gesicht getragen wird und mit Überdruck Sauerstoff zuführt. Orthos fertigt solche Schnarchschienen unter der Marke SchlafHarmonie seit einigen Jahren an seinen Standorten in Frankfurt und Weimar. Das erfahrene kieferorthopädische Fachlabor arbeitet mit über 7.500 Zahnärztinnen und Zahnärzten in Deutschland und den europäischen Nachbarländern zusammen.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag unter:

https://www.schlafharmonie.de/gesunder-schlaf-blog/ueber-das-schnarchen/schnarchen-laerm-belastung

Weitere Informationen zur Schnarchschiene vom Zahnarzt:

https://www.schlafharmonie.de/schnarchschiene-vom-zahnarzt

Über Orthos und SchlafHarmonie

Das Fachlabor Orthos ist seit über 40 Jahren ein vertrauensvoller Partner von Zahnarztpraxen und entwickelt hochwertige, medizinische Therapie-Apparaturen zur Kieferorthopädie und Schnarchtherapie – 100 % gefertigt an den beiden Laborstandorten in Frankfurt am Main und Weimar in Thüringen.

Die SchlafHarmonie-Schienen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise und engen Austauschs mit den Partnerpraxen. Mit der LunaSol-Schiene und der Variante LunaSolDuo hat Orthos eine eigene Anti-Schnarchschiene entwickelt, die exklusiv von Orthos hergestellt wird. Mit dem Namen der Schiene weist Orthos darauf hin, wie wichtig eine erholsame Nacht (Luna = Mond) für einen guten, aktiven Tag (Sol = Sonne) ist. Das erfahrene Fachlabor stellt nicht nur modernste Technologien bereit, sondern bietet auch umfassende Fortbildungen sowie Unterstützung durch Fachberatung, um Praxen bestmöglich zu unterstützen.

Für weitere Informationen und Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Therapie stehen das Orthos-Team und zahlreiche Partnerpraxen deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG

Frau Raingard Milczewsky

Berner Str. 23

60437 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 69 71 91 00-21

web ..: https://www.schlafharmonie.de

email : presse@orthos.de

