EOD liefert VAWT- Windkraftanlagen für Prosumer und Gewerbetreibende in Deutschland

Die polnische EOD Technologies Sp.z o.o liefert hocheffiziente VAWT- Windkraftanlagen für Prosumer und Gewerbetreibende in Deutschland.

Das steigende Interesses an innovativen Prosumer- und gewerblichen Erneuerbare-Energien-Anlagen führt bei immer mehr Entscheidern in Deutschland zu Überlegungen, die lokale Energiequellen optimaler auszunutzen.

Besonders attraktiv sind dabei hybrid arbeitende Technologien, die Photovoltaikanlagen oder Windturbinen mit Energiespeichersystemen kombinieren.

Solche hybriden Lösungen erlauben eine höhere Eigenverbrauchsquote, eine optimale Stabilisierung des Anlagenbetriebs und eine Verringerung der Auswirkungen von Produktionsschwankungen auf das Stromnetz.

Die vom TÜV-Nord zertifizierte ECOROTE- Windturbinen mit den Leistungen von 2,8 kW, 5,0 kW und 9,8 kW haben sich seit Jahren in der Praxis bewährt.

Die Effizienz liegt mit einem Cp-Wert von über 0,42 und die Lärmerzeugung liegt bei lediglich 46 dB (bei einer Windgeschwindigkeit von 8,0 m/sec und in 60m Abstand gemessen). Die Anlage kann auf Masten von 2,0m bis zu 25,0 m Höhe installiert werden. Die Errichtung der kompletten Anlage inklusive Inbetriebnahme werden von unseren Fachleuten in 2 Arbeitstagen realisiert. Eventuell benötigte Fundamente oder Erdankergründungen werden von uns für jeden Gründungsort individuell geplant und berechnet.

Alle unsere Anlagen können On-Grid, Off-Grid oder hybrid (z.B. mit PV-Anlagen oder Solar Tackern betrieben werden. Individuell geeignete Speicherlösungen bieten wir selbstverständlich auch an.

Die komplette Anlage besteht ausschließlich aus Bauteilen, die in der EU hergestellt und zertifiziert sind.

Die Turbine dem Gelände anpassen – nicht umgekehrt

Beim Thema Kleinwindkraft wird dabei öfter ein grundlegender Fakt übersehen: Es handelt sich nicht um Geräte, die an jedem Standort einfach installiert werden können. Ihre Effizienz – gemessen am Capacity Factor (CF) – hängt in erster Linie von einem optimalen Standort, entsprechenden Windverhältnissen, dem Gelände und der möglichen Bebauungsdichte ab.

EOD Technologies Sp.z o. o ein führender europäischer Anbieter von Kleinwindturbinen und dazugehörigen Energiespeichersystemen, bietet bewährte Modelle vertikaler (VAWT) ECOROTE- Windturbinen an – jeweils genau auf unterschiedlichste Bedürfnisse von Bauernhöfen bis hin zu modernen Wohnsiedlungen und Gewerbebetrieben. Zum Beispiel:

Die ECOROTE 2800 ist eine vertikale 2,8 kW-Turbine, geeignet für die Installation in Gärten, auf Grundstücken, Bauernhöfen oder bei Einfamilienhäusern. Dieses Modell ist nicht für eine Dachmontage geeignet; es handelt sich um eine freistehende Lösung, die geringen Platz für ein geeignetes Fundament und einen Mast bis zu 30 Metern Höhe (je nach örtlichen Bedingungen und entsprechender Windanalyse) erfordert.

Die ECOROTE 5000 ist eine leistungsstärkere Lösung mit einer 5,0 kW-Turbine, geeignet für landwirtschaftliche Betriebe, Institutionen oder kleinen Wohngemeinschaften. Dieses Modell wird mit ebenfalls einem Mast von mit einer individuellen Höhe bis zu 30 Metern angeboten, wodurch die Installation an das spezifische Gelände und die lokalen Bauvorschriften angepasst werden kann.

Die ECOROTE 9800 ist aktuell unsere leistungsstärkste Lösung mit einer 9,8 kW-Turbine, geeignet für größere landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbebetriebe oder Einfamilienhausgemeinschaften. Auch dieses Modell wird mit einem Mast von mit einer individuellen Höhe bis zu 30 Metern angeboten.

Alle ECOROTE VAWT-Windkraftanlagen können natürlich auch ohne Mast direkt auf Gebäuden installiert werden, wenn die Statik dies erlaubt.

Alle 3 ECOROTE VAWT- Windkraftanlagen lassen sich hervorragend z.B. mit den ein- und 2-achsigen Solartrackern von STP Solar Tracker -Anlagen (www.solar-tracker.pl) kombinieren.

Die Vorteile von ECOROTE Windkraftanlagen:

Die Anlagen arbeiten unabhängig von der Windrichtung – der Vorteil von Turbinen mit vertikaler Drehachse (Axis Vertikale Windturbine – VAWT) ist, dass sie unabhängig von der Windrichtung arbeiten. Da sie keine ausgeklügelte Technologie benötigen, ist die Windeinstellung billiger, leichter und langlebiger.

Standfestigkeit – Die Anlagen haben alle Festigkeitstests sowohl im Windkanal wie auch unter natürlichen Bedingungen bestanden. Die Turbinen halten auch sehr starken Winden und wechselnde Wetterbedingungen ohne Probleme stand. ECOROTE Anlagen sind z.B. seit Jahren ohne Probleme auf Forschungsstationen in der Arktis im Einsatz.

Wartungsfreundlichkeit – Der Disc-Generator, der die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt, ist so entwickelt worden, dass keine Reibungselemente benötigt werden. So sind keine Wartungsinspektionen erforderlich. Für die in ECOROTE-Turbinen verwendeten Lagertypen gibt der Hersteller eine Garantie von mindestens 20 Jahren.

Hochwertige Turbinenschaufeln Die Turbinenschaufeln aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit nahtloser Monolithkonstruktion zeichnen sich durch Wärmeausdehnungsbeständigkeit bei Erwärmung aus. Zusätzlich wurden die Turbinen mit weißer reflektierender Farbe der Widerstandsklasse C5 + M versehen. Darüber hinaus sind alle Stahlteile verzinkt und die Aluminiumteile eloxiert, um einen wirksameren Korrosionsschutz zu gewährleisten

Einfache Errichtung – Die Turbinen werden werkseitig so versendet, dass für den Zusammenbau einer kompletten Turbine nur ein minimaler Arbeitsaufwand erforderlich ist. Die schwierigsten Elemente werden im Unternehmen vormontiert, wodurch die Arbeiten auf der Baustelle sich sehr vereinfachen und nur sehr kurze Bauzeiten in Anspruch nehmen.

Geräuschentwicklung – Ecorote Turbinen sind sehr laufruhig und verursachen dank einer Reihe von Schwingungsisolierungen so gut wie keine Geräusche oder Turbulenzen (unter 46 dB)

Effizienz – ECOROTE-Turbinen ermöglichen die Umwandlung von 71% (0,42 Betza-Zahlen) der Windenergie in Elektrizität.

Niedrige Startgeschwindigkeit – je nach Modell starten ECOROTE-Turbinen mit einer Windgeschwindigkeit ab ca. 1,2 m / s.

„Der europäische Markt braucht langlebige und zuverlässige Kleinwindturbinen von etablierten Herstellern“, erklärt Piotr Leszek, CEO von EOD Technologies Sp. z o.o.

„Unsere EOD-Produkte erfüllen diese Anforderungen perfekt – mit höherer Effizienz bei mittleren Windverhältnissen, einfacher Wartung und langfristiger Wirtschaftlichkeit.“

Energiebewusst investieren – mit staatlicher Förderung

Für Prosumer in Deutschland, die in Kleinwindturbinen oder Hybridsysteme investieren möchten, bestehen derzeit mehrere Fördermöglichkeiten:

Einspeisevergütung gemäß EEG

Kleinwindkraftanlagen bis 50 kW erhalten eine feste Einspeisevergütung von rund 8,5 ct/kWh, garantiert für 20 Jahre.

Anlagen unter 10 kW sind von der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch (0,0187 EUR/kWh) befreit – was ihre Wirtschaftlichkeit verbessert.

Investitionszuschüsse & Ausschreibungen

Deutschland befindet sich im Rahmen der EEG-Reform im Übergang von der Einspeisevergütung zu einmaligen Investitionszuschüssen. Ziel ist es, die Förderung zwischen den Technologien auszugleichen und hybride Lösungen zu fördern.

Details wie Höhe des Zuschusses und Antragsfristen werden derzeit ausgearbeitet – dennoch deutet alles auf neue Unterstützungen für Prosumer-Anlagen hin, insbesondere für Kombinationen aus Wind, Solar und Speicher.

Netzentgelt-Entlastungspaket: Ende 2024 wurde ein Förderpaket in Höhe von 1,3 Milliarden Euro verabschiedet, um die Netzentgelte zu subventionieren – was indirekt auch kleinen Erzeugern zugutekommt, darunter Prosumer mit Kleinwind- oder Hybridsystemen.

Technologie ist nur die halbe Miete

Investitionen in erneuerbare Energien sollten auf Analyse beruhen – nicht auf Impulsen. Nur dann kann Technologie den Menschen wirklich dienen: mit Energiesicherheit, Stabilität und realen Einsparungen.

Ein Hybridsystem aus Kleinwindturbine, PV-Anlage und Energiespeicher ist heute eines der effektivsten Modelle zum Aufbau lokaler Energieunabhängigkeit. Doch diese Unabhängigkeit beginnt nicht mit dem Kauf – sondern mit der Analyse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EOD Technologies Sp. z o.o

Herr Michael Ilgner

ul. Mickiewicza 22/3

58-500 Jelenia Gora

Polen

fon ..: ++49 – 152 900 67 673

web ..: https://www.eod-technologies.eu

email : m.ilgner@eod-technologies.eu

Über EOD Technologies Sp.z. o.o:

Die polnische EOD Technologies Sp.z. o.o (www.eod-technologies.eu) ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Dutch Intraco Holding B.V., die sich mit der individuellen Entwicklung und schlüsselfertigen Errichtung kundenspezifischer Energieerzeugungsanlagen, Energiespeicherlösungen und energieeffizienter Maßnahmen unterschiedlicher Leistungskapazitäten und Technologien beschäftigt.

Darüber hinaus bieten wir umfangreiche Montage- und Wartungsleistungen bis hin zur Erstellung und Umsetzung von ganzheitlichen Energielösungen und der Umsetzung energetischer Maßnahmen für Gewerbe und Industrie sowie der Optimierung von Energiebedarfen.

