Schneider Electric: Intelligentes Lademanagement für Prosumer-Haushalte

Erhöhung des Ökostromanteils beim Laden eines Elektrofahrzeuges

Prosumer werden für die Energiewende immer wichtiger, denn sie verbrauchen nicht nur Strom, sondern produzieren diesen gleichzeitig auf eine klimafreundliche Art und Weise. Damit die regenerativ erzeugte Energie optimal für den Eigenbedarf genutzt werden kann, ist ein effektives Lastmanagement von enormer Bedeutung.

Genau hier setzt die Prosumer Home-Architektur von Schneider Electric an. Mit Hilfe der Gesamtlösung können Ladestation und Gebäude miteinander kommunizieren und somit den erforderlichen Konsum im Rahmen der Möglichkeiten effizient steuern. So passt das EVlink Lademanagement etwa die individuelle Fahrzeugladung der gerade verfügbaren Solarenergie an. Sollte die Versorgung anderer Verbraucher klaren Vorrang gegenüber dem Ladevorgang des Elektroautos haben, findet dieser nur reduziert statt oder pausiert vorübergehend. Somit stellt das Lademanagement die Ladung des E-Autos aus regenerativen Quellen sicher, ohne dabei die Wohnqualität zu beeinflussen. In zeitkritischen Situationen ist darüber hinaus auch ein Schnellladevorgang mit maximaler Leistung verfügbar. Zusätzlich bietet die Prosumer Home-Lösung von Schneider Electric die Möglichkeit der ausschließlichen Ladung des Fahrzeugs bei Stromüberschuss. Da der Ladestrom an den verfügbaren PV-Strom dynamisch angepasst wird, erhöht sich zum einen die Kosteneffizienz, zum anderen wird der Ökostromanteil bei der Ladung maximiert.

Die präzisen Echtzeit-Messungen aller integrierten Komponenten im Lastmanagement von Schneider Electric erlauben darüber hinaus jederzeit Einblicke in die Performance der gesamten Anlage und vermeiden so Überlasten am Netzanschlusspunkt. Über Smartphones per App abrufbar sind jederzeit und nach individuellem Bedarf Steuerungen der Energieströme möglich.

EVlink von Schneider Electric

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



