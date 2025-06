Transoft Solutions übernimmt CGS Labs

Erweiterung der Planungssoftware für den Straßenbau und der Präsenz in Europa

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESS Newswire / 17. Juni 2025 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Planungs-, Analyse- und Betriebssoftware für das Transportwesen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma CGS Labs übernommen hat. CGS Labs ist ein Entwickler von spezialisierten Softwarelösungen für Verkehrsinfrastrukturdesign, Wetterinformationssysteme und Umweltmonitoring.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80016/TransoftSolutions-PR-061725_DEPRcom.002.jpeg

Transoft Solutions übernimmt CGS Labs

Die BIM-Software-Suite Civil Solutions von CGS Labs für die Planung, Errichtung und Instandhaltung ist eine interessante Ergänzung des Transoft-Portfolios für den Bereich Bau und Verkehr. Transoft und CGS können auf eine langjährige Geschäftsbeziehung mit einer Reihe von Produktkooperationen zurückblicken. Daneben sind beide Unternehmen mit ihren jeweiligen Produkten AutoTURN und Autopath zur Analyse von Trassenverläufen auch wichtige Konkurrenten in der EMEA-Region.

Wir erhoffen uns aus dem Zusammenspiel der umfassenden Design-Plattform von CGS und den bestehenden Produkten von Transoft ein beachtliches Synergiepotenzial, so Daniel Shihundu, CEO von Transoft Solutions. Die Kunden können mit den kombinierten Technologien beider Unternehmen und dem gebündelten Know-how zweier erfahrener Teams, die beide in den letzten dreißig Jahren eine wichtige Rolle am Markt gespielt haben, ein noch solideres und breiteres Angebot von Transoft-Lösungen für den Straßenbau erwarten. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir mit der CGS-Planungssoftware für Schienen und Wasserwege und den Anwendungen zur Straßenwettervorhersage für die Verringerung von Umweltauswirkungen dem aktuellen Angebot von Transoft eine neue Dimension hinzufügen können.

Matja ajn, Mitbegründer von CGS, erklärt: Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte von Transoft Solutions mitschreiben zu dürfen. In den letzten 35 Jahren hat CGS Labs einzigartige Softwarelösungen entwickelt, auf die Anwender weltweit vertrauen. Durch den Zusammenschluss mit Transoft sind wir in der Lage, Synergien zu schaffen und unsere Position als einer der weltweit führenden Softwareentwickler im Transportwesen zu stärken. CGS Labs bringt umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der BIM- und Wetterinformationssysteme in das zusammengeführte Unternehmen ein. Es freut uns auch, dass die Werte und Visionen beider Teams so eng miteinander korrelieren. Der Ausblick auf die Zukunft verspricht faszinierende neue Chancen für das Lernen, die Kooperation sowie Produktinnovationen für uns alle.

CGS hat seinen Hauptsitz in der Stadt Ljubljana in Slowenien und drei weitere Niederlassungen in Deutschland, Serbien und der Tschechischen Republik. Mit einem hochqualifizierten Team von rund 25 Mitarbeitern und Vertragspartnern ist CGS eine starke unternehmensseitige Ergänzung zu Transoft; beide Unternehmen sind schon seit rund drei Jahrzehnten und damit ähnlich lange im Geschäft.

Die starke Repräsentanz von CGS in Osteuropa ergänzt den Vertrieb von Transoft in Westeuropa. Gemeinsam wollen die Unternehmen den Absatz ihrer jeweiligen Produkte in den entsprechenden Regionen steigern.

Über Transoft Solutions

Transoft Solutions entwickelt innovative und hochspezialisierte Software für die Luftfahrt, zivile Infrastruktureinrichtungen und den Transportsektor. Seit 1991 konzentriert sich Transoft auf sicherheitsorientierte Lösungen, die den Verkehrsexperten ein effektives und zuverlässiges Arbeiten ermöglichen. Unser Portfolio an Planungs-, Simulations-, Modellierungs- und Entwurfslösungen wird in über 150 Ländern von mehr als 50.000 Kunden in Kommunal- und Bundesbehörden, Beratungsunternehmen, Flughafenbehörden und Häfen eingesetzt. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden von unserem Hauptsitz in Kanada sowie von unseren Niederlassungen in Schweden, Slowenien, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Australien, Deutschland, Indien, Belgien, Frankreich, Spanien und China aus einen erstklassigen Support zu bieten.

Weitere Informationen zu den Luftfahrts-, Bauplanungs-, Planungs- sowie Verkehrssicherheit und -betriebslösungen von Transoft finden Sie unter: transoftsolutions.com

Kontaktdaten

Media Relations

publicrelations@transoftsolutions.com

+1 604 244 8387 DW 2245

QUELLE: Transoft Solutions Inc.

Dazugehörige Bilder

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80016/TransoftSolutions-PR-061725_DEPRcom.002.jpeg

CEO von Transoft Solutions & die Mitinhaber von CGS Labs

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lust am Fleisch: Eine exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für Fleischerei-Schaufenster Endlich Schluss mit Schnarchen: Wenn nächtlicher Lärm die Beziehung gefährdet