Energieeffizientes Smart Home mit Wiser Energy

Intelligente Technologien für volle Kontrolle über den Energieverbrauch

Wenn im Herbst und Winter die Temperaturen wieder sinken, steigt in vielen Haushalten der Energieverbrauch merklich an. Das belastet die Umwelt und den Geldbeutel. Allerdings gehen viele Menschen damit heute deutlich bewusster um und möchten gerne die Kontrolle über ihre Verbrauchskosten haben. Mithilfe intelligenter Technologien ist das auch leicht möglich. Ein Smart Home von Merten by Schneider Electric bringt Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in den modernen Haushalt.

Komplettlösung für das Energiemanagement

Mit einer Kombination aus ABN Zählerplatz- und Verteilertechnik, Resi9-Reiheneinbaugeräten und Wiser Energiemanagement hat Schneider Electric eine smarte Komplettlösung für das moderne Zuhause entwickelt. Diese beinhaltet alle Komponenten für anspruchsvolle und zukunftssichere Energieverteilung im Wohnbau 4.0.

Reiheneinbaugeräte Resi9 bilden zentrale Komponente

Eine zentrale Rolle bei der smarten Komplettlösung spielen die Reiheneinbaugeräte der Resi9-Baureihe. Diese sitzen im ABN Zählerschrank oder Kleinverteiler und gewährleisten den elektrischen Schutz des Wohngebäudes. Zu der Resi9-Baureihe zählen unter anderem Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, FI/LS, Hauptschalter, Überspannungs-Ableiter und Phasenschienen. Durch hohe Robustheit und geringen Verdrahtungsaufwand eignen sie sich für jede Anwendung und schützen Personen und elektrische Installationen effektiv vor Kurzschluss, Überlast und Brand.

PowerTags für volle Kontrolle

Um Energiemanagement zu betreiben, braucht man neben den Reiheneinbaugeräten noch die Resi9-PowerTags. Diese kompakten Energiesensoren können zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern unkompliziert auf jedem Reiheneinbaugerät von Schneider Electric installiert werden. Sie übermitteln ihre Messdaten in Echtzeit über das Wiser IP Modul an die Cloud. Dort sind die erfassten Daten dann jederzeit über ein digitales Endgerät abrufbar. Mit diesen Informationen zu Energieverbrauch und Energieerzeugung findet man schnell heraus, wo die Energie im Gebäude verloren geht und wie sich der Anteil des Eigenverbrauchs noch steigern lässt. Auch Abweichungen beim Verbrauch einzelner Geräte, wie beispielsweise beim Gefrierschrank, werden von den Sensoren drahtlos an das Wiser IP Modul weitergegeben. Bemerken die Sensoren Fehler oder Ausfälle, wird der Hausbesitzer sofort automatisch benachrichtigt.

Fazit

Abweichende Verbräuche sowie Strom- oder Geräteausfälle sorgen mit der smarten Komplettlösung für effizientes Energiemanagement nicht mehr für Überraschungen bei Hausbesitzern. Die Resi9-Reiheneinbaugeräte bieten einen sicheren Schutz der elektrischen Verteilung und verhindern Probleme durch Kurzschlüsse, Überlast und Brand. Mit den Echtzeit-Messwerten der PowerTag Sensoren sind Energieverbräuche jederzeit einsehbar und sie ermöglichen das gezielte Ergreifen von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die richtige Krankenversicherung für beginnende Beamte finden