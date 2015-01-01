Eneto bietet deutschlandweit Installation von energieeffizienten Klimaanlagen an

Eneto realisiert deutschlandweit moderne Klimaanlagen, die sowohl kühlen als auch heizen – schnell installiert, förderfähig und optimal mit Photovoltaik kombinierbar.

Intelligente Wärmepumpen-Technologie mit Solar-Integration

Die Gründer Niklas und Lukas Hoffmeier haben mit Eneto ein Unternehmen etabliert, das deutschlandweit moderne Klimaanlagen mit Wärmepumpen-Technologie anbietet. Das Besondere: Die Systeme vereinen Kühlung im Sommer und hocheffizientes Heizen im Winter – und lassen sich optimal mit Photovoltaik-Anlagen kombinieren.

Energieeffizienz im Fokus

Die von Eneto angebotenen Klimaanlagen arbeiten mit Wärmepumpen-Technologie und erreichen Effizienzklassen von bis zu A+++. Im Heizbetrieb sind sie bis zu viermal effizienter als konventionelle Gasheizungen und verbrauchen bis zu 40 Prozent weniger Strom als herkömmliche Systeme. Dabei arbeiten die Geräte flüsterleise ab 19 Dezibel.

Intelligentes Energiemanagement mit Eneto Connect

Ein zentrales Element des Eneto-Angebots ist das Energiemanagementsystem „Eneto Connect“, das ab Q1 2026 verfügbar sein wird. Die App-basierte Lösung ermöglicht es, die Klimaanlage automatisch mit Solarstrom zu betreiben, günstige Stromtarife zu nutzen und Räume vorausschauend zu regeln. Dies macht die Systeme besonders interessant für Haushalte mit Photovoltaik-Anlagen, die ihren Eigenverbrauch optimieren möchten.

Förderung und schnelle Installation

Die Klimaanlagen sind als hocheffiziente Heizlösung anerkannt und werden von der KfW mit bis zu 70 Prozent gefördert. Eneto installiert deutschlandweit und führt die komplette Montage oft innerhalb eines Tages durch. Das Unternehmen bietet sowohl Single-Split-Lösungen für einzelne Räume als auch Multisplit-Systeme für mehrere Räume an.

Vom Mythos zur Realität

„In Deutschland dominiert noch immer der Mythos vom ,Stromfresser‘. Mit Eneto wollen wir zeigen, dass moderne Klimaanlagen echte Allrounder sind: Sie können kühlen und heizen, kosten nur einen Bruchteil einer klassischen Wärmepumpe, lassen sich innerhalb von ein bis zwei Tagen installieren und arbeiten dabei hocheffizient“, erklären Niklas und Lukas Hoffmeier.

Vor der Gründung von Eneto haben die Brüder bereits über 70.000 Menschen dabei unterstützt, ihre Stromkosten nachhaltig mit Solarlösungen zu senken. „Unsere Mission ist es, Energie bezahlbar, effizient und für jeden Haushalt zugänglich zu machen. Mit der Integration von Eneto Connect ab Q1 2026 schaffen wir eine intelligente Lösung, die besonders für PV-Anlagenbesitzer einen echten Mehrwert bietet“, so die Gründer.

Eneto setzt auf führende Marken wie Daikin und Bosch und bietet über einen Online-Berater individuelle Festpreis-Angebote an.

Eneto ist ein deutschlandweit aktiver Anbieter energieeffizienter Klimaanlagen. Die Systeme kühlen und heizen effizient, arbeiten flüsterleise und lassen sich ideal mit Photovoltaik kombinieren. Gegründet von Niklas und Lukas Hoffmeier, setzt Eneto auf schnelle Installation, hochwertige Marken und transparente Festpreis-Angebote.

