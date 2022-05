Engagierte User-Community vergibt Bestnoten an GAPTEQ

User bescheinigen Low Code Plattform GAPTEQ in jüngster Umfrage höchste Zufriedenheit mit Funktionen, individuellen Erweiterungsmöglichkeiten und Support

Wenn es um den Aufbau individueller Datenbankanwendungen und Webapplikationen auf Basis von SQL Datenbanken geht, setzen immer mehr Unternehmen auf die Low Code Plattform GAPTEQ. Wie sich die Arbeit mit dem Werkzeug konkret gestaltet, für welche Anwendungsfälle GAPTEQ genutzt und geschätzt wird und wie zufrieden die Anwender mit den Services und Supportleistungen sind – diesen und weiteren Fragen ist GAPTEQ jüngst im Rahmen einer Onlinebefragung seiner User auf den Grund gegangen und wurde durchweg mit positivem Feedback belohnt.

Komfortabel, lösungsorientiert, erweiterbar

Die Teilnehmer aus unterschiedlichsten Branchen schätzen vor allem die komfortable Handhabung der Low Code Plattform. Zwei Drittel quittierten mit der Schulnote 1 die Erreichbarkeit und Lösungsorientierung des GAPTEQ Supports. Fast alle geben zudem an, dass sie stets optimal mit allen notwendigen Informationen versorgt werden. Zwei Drittel sagen, sie haben eigene Erweiterungen entwickelt, und freuen sich, Erfahrungswerte und Lösungen mit der GAPTEQ Community zu teilen.

Vielseitiges Einsatzgebiet

Eingesetzt wird GAPTEQ sowohl bei mittelständischen Unternehmen als auch in Fachabteilung bei weltweit tätigen Konzernen sowie von zahlreichen IT Beratungshäusern zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und zur Entwicklung individueller Lösungen für beispielsweise:

* Erfassen von Aufgaben und Zeit

* Verwalten von Produkten und Waren

* Abwickeln von Bestellungen

* Erfassen von Kundendaten

* Bereitstellen von Auswertungen oder Datenerfassung für Data Warehousing.

GAPTEQ ist in einer BUSINESS Version sowie einer kostenfreien FREE Version erhältlich. Über drei Viertel der Befragten sind Nutzer der BUSINESS Lizenz in den Versionen OnPremise/Pay per Use, OnPremise/Prepaid oder als Cloud Paket. Die BUSINESS Funktionalitäten sowie der Support werden hochgeschätzt und zur Unterstützung des Tagesgeschäfts auch intensiv genutzt.

Starke Standardkomponenten – offen für individuelle Erweiterungen

In Bezug auf die beliebtesten GAPTEQ Komponenten führen Data Grid und Data Form die Liste an. Beim Data Grid handelt es sich um eine zentrale GAPTEQ Komponente, mit der Informationen aus SQL Datenbanken in Tabellenform angezeigt, bearbeitet, gefiltert und durchsucht werden können. Data Form ermöglicht die Bearbeitung dieser Informationen in Formularen über anpassbare Eingabefelder, navigierbar über Spalten und Gruppen sowie mit Validierungen und Hinweisen hinterlegbar. Die GAPTEQ BUSINESS Komponente Mail Sender, über die Workflows und Freigabeprozesse abgebildet werden, erfreut sich zudem großer Beliebtheit. Alle weiteren Komponenten etwa zur individuellen Gestaltung, zur Realisierung von Zugriffsrechten oder zur bewussten Nutzerführung folgen auf den Plätzen.

Individuelle Erweiterungen und Tricks

Als klares Zeichen für eine überaus aktive Community dürfen die zahlreichen Erweiterungen und Abbildungstricks der User gewertet werden.

Beispiele:

* Einbindung von Kartenmaterial von openstreetmap

* Möglichkeit zum Aufruf von Java Programmen über eine URL

* Verknüpfung mit SSRS zur Erzeugung von PDFs

Ein weiterer Beleg für die weitreichenden Möglichkeiten, die GAPTEQ für die Abbildung und Ausgestaltung individueller Anforderungen und das Schließen von Applikationslücken im Zusammenspiel mit SQL Datenbanken bietet.

Interessenten können sich in kostenfreien Webinaren zum Leistungsspektrum der Low Code Plattform informieren und sie in der ebenfalls kostenfreien GAPTEQ Komponenten Demo näher kennenlernen. User profitieren zudem von einem aktiven GAPTEQ Partnernetzwerk und einem umfassenden Angebot an Services und Support.

