Entdecken Sie die ungarische Sprache: Ein Sprachkurs am malerischen Balaton

Wer ungarisch lernen will und einen Sprachkurs am Balaton in Kombination mit online Sprachunterricht in Betracht zieht, wird von der Idee von Ildikó Farkas in Fonyód begeistert sein.

Erleben Sie die ungarische Sprache: Ein individuelles Sprachkursangebot am malerischen Balaton

Fonyód, Ungarn – In einer zunehmend globalisierten Welt gewinnt die Beherrschung von Sprachen an Bedeutung, um neue Türen zu einer reichen Kultur und interkulturellen Beziehungen zu öffnen. Vor diesem Hintergrund lädt Ildikó Farkas, eine erfahrene Sprachpädagogin, dazu ein, an ihrem Mini-Ungarisch-Sprachkurs teilzunehmen. Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, die ungarische Sprache nicht nur zu erlernen, sondern auch intensiv zu erleben – umgeben von der malerischen Kulisse des Balaton.

Ildikó Farkas wurde in der charmanten Stadt Körmend geboren und lebt heute in Fonyód, in unmittelbarer Nähe des berühmten Plattensees. Sie ist seit 2006 als selbstständige Privatlehrerin, Übersetzerin und Dolmetscherin tätig und bringt ihre Leidenschaft für Sprachen und interkulturelles Lernen in ihre Arbeit ein. Nach dem Erwerb ihres Diploms an der renommierten József-Attila-Universität im Jahr 1993, wo sie als Mittelschullehrerin für Deutsch als Fremdsprache ausgebildet wurde, hat sie ihre Laufbahn im Bereich Sprachunterricht begonnen. In verschiedenen Mittelschulen, Grundschulen und Sprachschulen hat sie über die Jahre wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für deutschsprachige Schüler; seit 1993 bietet Ildikó Ungarischunterricht für Personen mit Deutsch als Muttersprache an. Mit ihrer einfühlsamen Lehrmethode hat sie zahlreichen deutschen Lernenden erfolgreich geholfen, die Grundlagen der ungarischen Sprache zu erwerben oder ihre Kenntnisse gezielt zu erweitern. Ihr Unterricht ist geprägt von ihrem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse ihrer Schüler und der Fähigkeit, eine inspirierende Lernatmosphäre zu schaffen.

Kursinhalte im Detail Der Mini-Ungarisch-Sprachkurs von Ildikó Farkas wird ausschließlich in Einzelstunden durchgeführt, wodurch eine ganz persönliche und individuelle Betreuung gewährleistet ist. In nur 10 Stunden á 60 Minuten erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Grundlagen der ungarischen Sprache zu erlernen und ihr Wissen über das Land intensiv zu vertiefen. Die Kursinhalte sind praxisnah und umfassen folgende Themen:

* Alphabet und Aussprache: Die Teilnehmer lernen das ungarische Alphabet und die korrekte Aussprache kennen.

* Begrüßungsformeln: Elegante Selbstvorstellungen und höfliche Begrüßungen stehen auf dem Kursplan.

* Persönliche Vorstellung: Die Teilnehmer erwerben Fähigkeiten, um sich und andere vorzustellen und einen gepflegten Austausch zu fördern.

* Terminvereinbarung: Wissen um die Planung und Organisation von Terminen wird systematisch vermittelt.

* Einkaufen und Restaurantbestellungen: Sicherheit beim Einkaufen und Bestellen in Restaurants ist für alle Lerner wichtig.

* Grundlagen der Satzstruktur: Ein wichtiges Element ist das Verständnis für die Bildung einfacher Sätze.

* Fakten über Land und Leute: Einblicke in die ungarische Kultur und interessante Fakten über das Land sowie seine Bewohner.

Der Kurs findet in Fonyód am Balaton oder flexibel online über Skype, WhatsApp oder Messenger statt. Eine individuelle Betreuung stellt sicher, dass die spezifischen Bedürfnisse jedes Teilnehmers gezielt berücksichtigt werden. Ildikó Farkas möchte, dass ihre Schüler nicht nur die Sprache erlernen, sondern auch die ungarische Kultur hautnah erleben.

Melden Sie sich jetzt an! Interessierte Teilnehmer sind herzlich eingeladen, sich zeitnah zur Teilnahme an diesem individueller Kurs anzumelden.

Ildikó Farkas ist überzeugt, dass Bildung durch Sprache eine wesentliche Grundlage für Verständnis und Freundschaft zwischen den Kulturen schafft. In einer Welt, in der Verbindungen mehr denn je von Bedeutung sind, wird dieser Kurs eine wertvolle Erfahrung für alle bieten, die die Schönheit der ungarischen Sprache und Kultur entdecken möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marion Schanné

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

fon ..: +49(0)11153614

web ..: https://einwandererhilfe.de/

email : support@marion-schanne.de

Ungarn-Foren.de bietet umfassende Unterstützung für Personen, die nach Ungarn auswandern möchten oder bereits ausgewandert sind. Initiiert von Marion Schanné, selbst Expat in Ungarn, bündelt die Plattform ihre Erfahrungen sowie das Wissen einer engagierten Gemeinschaft.

Die Plattform dient als vertrauenswürdige Anlaufstelle und bietet Informationen zu Themen wie Wohnungssuche, kulturelle Unterschiede und alltäglichen Herausforderungen. Ein aktives Diskussionsforum fördert den Austausch unter Auswanderern und unterstützt deren Vernetzung.

Neben der Community-Hilfe bietet Ungarn-Foren.de auch Expertenberatung einwandererhilfe.de. Umfangreiche Guides und praktische Tipps zu Arbeitsmarktintegration, Sprachbarrieren und bürokratischen Hürden stehen zur Verfügung. Individuelle Beratungen und regelmäßige Veranstaltungen ergänzen das Angebot.

„Unsere Mission ist es, Auswanderern den Weg nach Ungarn zu erleichtern und ihnen ein starkes Netzwerk zu bieten,“ sagt Marion Schanné. Die Plattform legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Umgebung, in der sich Auswanderer sicher und unterstützt fühlen können.

Pressekontakt:

Marion Schanné

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 Csákánydoroszló

fon ..: +49(0)11153614

email : support@marion-schanne.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Internationales Box-Spektakel in Baden bei Wien Stelzenhäuser von GARDORELLO: Langlebige Spieloasen für Kinder und Jugendliche