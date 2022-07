Medical English Online-Kurs – Sprachkurs für MFA und Praxispersonal

Fachenglisch-Kurs der Frielingsdorf Akademie zur Anwendung von „Medical English in der Arztpraxis / im MVZ“ für MFA, Arzthelfer/innen, Erstkräfte und Praxismanager/innen im September 2022 über Zoom.

Zweitägiger Fachenglisch-Kurs der Frielingsdorf Akademie zur Anwendung von „Medical English in der Arztpraxis“ für MFA, Arzthelfer/innen, Erstkräfte und Praxismanager/innen vom 8. bis 9. September 2022 über Zoom.

„Do you speak English? – Medical-English?“

Kennen Sie als MFA das? Mitten in Ihrem Arbeitsalltag hören Sie am Telefon oder im Empfangsbereich Ihrer Praxis plötzlich die Frage: „Do you speak English?“

Ihr Puls beschleunigt sich und Sie versuchen sich an Ihre Englisch-Kenntnisse aus der Schulzeit zu erinnern. Aber haben Sie damals Vokabeln für die Begriffe Versicherung, Überweisung, und Krankmeldung oder für Symptome wie Übelkeit, Erbrechen oder Schwindel gelernt? Wahrscheinlich nicht! Deshalb schauen Sie sich hastig um, um zu sehen, ob eine Ihrer Kolleginnen, die besser Englisch spricht, in der Nähe ist. Dies ist aber leider nicht der Fall, also müssen Sie es selbst versuchen, mit Hand und Fuß – was sich insbesondere am Telefon sehr schwierig gestaltet.

In diesem WebSeminar bieten wir Ihnen daher die Gelegenheit, Ihren für Gesundheitsberufe (vor allem in der Arztpraxis/im MVZ) relevanten Wortschatz zu erweitern und Ihr medizinisches Fachenglisch zu verbessern.

Weiterhin wird die Gesprächsführung in verschiedenen Situationen mit englisch-sprechenden Patientinnen und Patienten geübt und Sie erhalten ausführliche Kurs-Unterlagen, die Sie für eine spätere, alltägliche Anwendung in der Praxis / im MVZ nutzen können.

Schwerpunkte des virtuellen Fachenglisch-Kurses

Schwerpunkt-Themen des zweitägigen Online-Medical-English Kurses für MFA sind der Vokabelaufbau (Körperteile, Körperfunktionen, Beschwerden, Fachdisziplinen und Einrichtungen), die Gesprächsführung am Telefon und Rezeption, die Beantwortung von Fragen sowie die Anleitung von englisch-sprechenden Patienten bei Untersuchungen/Behandlungen.

„Do you speak English?“ – „Yes!“

Nach Ihrer Teilnahme an unserem virtuellen Fachenglisch-Sprachkurs werden Sie in der Lage sein, sich nicht nur über die Frage: „Do you speak English?“ zu freuen, sondern auch viel sicherer und entspannter mit englischsprachigen Patientinnen und Patienten umgehen können.

Ihre Expertin für englischsprachige Kommunikation im Gesundheitswesen

Durch den 2-tägigen Online-Medical-English-Kurs führt Yvonne Ford (Amerikanerin). Yvonne Ford ist Gründerin und Leiterin des Centre for Communication in Health Care in Frankfurt a.M. und hat sich auf die Vermittlung von Englisch als Fremdsprache im Gesundheitswesen spezialisiert.

Kosten für den Medical English Kurs

Die Teilnahmegebühr für den zweitägigen Medical-English-Sprachkurs beläuft sich auf 490,- EUR (zzgl. MwSt.).

Termin, Anmeldung und weitere Informationen

Der virtuelle Sprachkurs „Medical English für MFA“ findet vom 8. bis zum 9. September 2022 jeweils in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.

Weitere Informationen zu den Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf-akademie.de.

Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frielingsdorf Consult GmbH – Frielingsdorf Akademie

Frau Andrea Becker

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-1398360

fax ..: 0221-13983665

web ..: https://www.frielingsdorf-akademie.de/

email : becker@frielingsdorf.de

Die Frielingsdorf Akademie stellt sich vor!

Im Jahr 2006 hat die Frielingsdorf Consult GmbH, Berater im ambulanten Gesundheitswesen, die Frielingsdorf Akademie ins Leben gerufen. Hintergrund war, dass wir während unserer Beratungen in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren immer wieder mit Fragen nach gutem Personal und Schulungen rund um das ambulante Gesundheitswesen konfrontiert wurden.

Damit unsere Absolventen etwas bundesweit Anerkanntes erhalten, kooperieren wir mit der Weiterbildungsstätte der IHK zu Köln. Somit ist gewährleistet, dass, egal wo sich ein Absolvent einmal bewerben möchte, der potenzielle Arbeitgeber sofort sieht, dass offiziell zertifizierte Schulungen im Lebenslauf vorhanden sind.

Gestartet sind wir im April 2006 mit dem Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“, da die Möglichkeit zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums noch nicht lange bestand. Dementsprechend war damals noch kein ausgebildetes Personal am Markt vorhanden, das einerseits Erfahrung mit großen Einrichtungen und viel Personal hatte und sich andererseits im ambulanten Gesundheitswesen, z.B. mit der GKV-Abrechnung, auskannte. Im Februar 2022 fand bereits der 35. Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ statt und bis Ende 2021 haben wir alleine für diesen einen Fortbildungsgang über 520 Absolventen erfolgreich geschult und durch die Prüfung begleitet. Seit 2017 gibt es diesen Fortbildungsgang nun auch für MVZ aus dem zahnärztlichen Bereich.

Unseren Fortbildungsgang „Praxismanager/in (IHK)“ (mittlerweile 28 x durchgeführt bis Ende 2021) haben bereits über 280 Teilnehmer erfolgreich absolviert. Wir sind sehr stolz darauf, dass „unsere“ Absolventen immer wieder zu weiteren 1- bis 2-tägigen Seminaren kommen und KollegInnen und Freunden zu unserem Fortbildungsgang raten!

Zusätzlich zu den beiden oben genannten und weiteren IHK zertifizierten Fortbildungsgängen führen wir Seminare, Workshops und Trainings als offene Veranstaltungen oder als Inhouseseminare für Ärzte, Praxispersonal und andere im ambulanten Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen durch.

