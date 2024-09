Internationales Box-Spektakel in Baden bei Wien

Am 20. September 2024 verwandelt sich die Halle B in Baden zum Schauplatz eines hochkarätigen Box-Events.

Die 16. Ausgabe der Box-Veranstaltungsserie in Baden steht bevor: Am 20. September 2024 findet in der Halle B ein Event statt, das Boxsport-Fans nicht verpassen sollten. Organisiert von der Garage Combat Sports KG, werden an diesem Abend nicht nur österreichische, sondern auch internationale Boxgrößen zu sehen sein. Mit dabei sind WBO-Europameister Harry Pfingstl, die Lokalmatadore Ahmet Simsek und Emin Jamini sowie Schwergewichtler Sasa „The Bulldozer“ Milenkovic. Ein weiteres Highlight ist der berüchtigte KO-Künstler Leutrim Veseli.

Die Veranstaltung wird von BDB und WBC anerkannt und live auf Fight24 übertragen. Neben den sportlichen Highlights wird der Grill Park die Gäste mit mediterranen Grillspezialitäten verwöhnen. Ein besonderes Erlebnis bietet die Abwaage der Kämpfer am 19. September im Foyer der Halle B.

Datum: 20. September 2024 ab 16 Uhr

Ort: Halle B, Waltersdorferstrasse 40, 2500 Baden

Tickets: https://www.eventim-light.com/at/a/6686961b2f32a9442a372cc0/e/66b256e84a5be641de41c270

Mehr Informationen finden Sie auf: https://www.viennaboxingchampionship.at/

LIVE Übertragung: https://fight24.tv/de/fightpasses/fight24–vbc-xvi-757

Veranstalter:

Garage Combat Sports KG

Marxergasse 40

1030 Wien

Telefon: +43 660 155 91 54

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Benjamin Bansal GmbH

Herr Benjamin Bansal, B.A.

Bahnhofstraße 29

4910 Ried im Innkreis

Österreich

fon ..: 06641379044

web ..: https://www.medien.com

email : benjamin@medien.com

PR-Agentur: Benjamin Bansal GmbH | Benjamin Bansal, B.A.

Pressekontakt:

Garage Combat Sports KG

Herr Harald Pfingstl

Marxergasse 40

1030 Wien

fon ..: 06609324500

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patriot reicht technischen Bericht zu PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan ein Entdecken Sie die ungarische Sprache: Ein Sprachkurs am malerischen Balaton