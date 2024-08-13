Equinox Gold: Anhaltendes Wachstum dank Transformation und Fokus auf Wertschöpfung!

Langfristige Faktoren stützen weiterhin höhere Goldpreise. Auch Equinox Gold profitiert von dieser Dynamik mit steigender Produktion aus erstklassigen Vermögenswerten im Jahr 2026.

Anzeige – Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. veröffentlicht! Bezahlte Zusammenarbeit: Die SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten IR-Beratungsvertrag mit Equinox Gold Corp. · Produzent: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. März 2026, 6:30 Uhr Europe/Berlin ·

Liebe Leserinnen und Leser,

jüngste Marktkommentare haben deutlich gemacht, dass Gold in letzter Zeit eher als makroökonomische Absicherung gegen finanzielle Unsicherheit als direkte Absicherung gegen Kriegshandlungen gehandelt wurde. Nach unserer Ansicht haben steigende Energiepreise, Inflationssorgen und ein festerer US-Dollar die Stimmung in letzter Zeit belastet. Dies erklärt auch genau, warum der Goldpreis nicht von dem eskalierenden Konflikt mit dem Iran „profitiert“ hat.

Denn die unmittelbaren Folgen – wie beispielsweise explodierende Energiepreise, die wiederum Inflationsängste schüren und folglich die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen schmälern – haben Gold zunächst belastet. Hinzu kommt ein stärkerer US-Dollar, der Gold für Käufer, die Fremdwährungen verwenden, verteuert und zudem die Opportunitätskosten zinsloser Anlagen wie Gold erhöht. Dennoch ist der Goldpreis seit Jahresbeginn um mehr als 6 % gestiegen.

Nach unserer Ansicht bleiben aber mehrere langfristige Faktoren, die üblicherweise mit einer Stützung des Goldpreises in Verbindung gebracht werden – darunter…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg bei Ihren Investitionen,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: World Gold Council, Unternehmenspräsentation und Pressemitteilungen von Equinox Gold, öffentliche Unternehmensunterlagen sowie öffentlich zugängliche Marktquellen, https://www.mining.com/web/chile-central-bank-issues-first-gold-purchase-in-decades-amid-global-turmoil/, Intro-Picture: stock.adobe.com,

Zukunftsgerichtete Aussagen / Zukunftsgerichtete Informationen:

Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „plant“, „strebt an“, „beabsichtigt“, „setzt fort“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „könnte“, „würde“, „könnte“, „wird“, „voraussichtlich“, „geschätzt“ oder ähnlichen Ausdrücken, einschließlich deren Verneinungen, gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der erwarteten Goldproduktion im Jahr 2026; des erwarteten zukünftigen operativen Cashflows, des freien Cashflows, der Dividenden und Aktienrückkäufe; der erwarteten Produktion, der Lebensdauer der Mine, des Optimierungspotenzials und des Explorationspotenzials bei ,Greenstone‘ und ,Valentine‘, möglicher Erweiterungen und Fortschritte bei der Genehmigungserteilung bei ,Castle Mountain‘, der potenziellen Wiederinbetriebnahme, Erweiterung und des Produktionsprofils von ,Los Filos‘, der erwarteten Vorteile aus früheren Transaktionen und Portfolioänderungen, erwartete organische Wachstumschancen, sowie die Fähigkeit von Equinox Gold, langfristigen Shareholder Value zu schaffen und Fortschritte in Richtung einer Position im obersten Quartil der Branche zu erzielen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, darunter unter anderem: aktuelle Bergbaupläne und technische Berichte, angekündigte Erschließungs- und Erweiterungspläne; aktuelle und erwartete Betriebsergebnisse; Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Material, Fortschritte bei Genehmigungen und behördlichen Verfahren; den fortgesetzten Zugang zu Land und Vereinbarungen mit den Gemeinden, Annahmen bezüglich Goldpreis, Wechselkurs und Kosten, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Projekte wie derzeit vorgesehen zu finanzieren, zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Veränderungen der Goldpreise, Wechselkurse und Inputkosten, betriebliche und technische Schwierigkeiten, Risiken im Zusammenhang mit Bau, Inbetriebnahme und Hochlauf, Änderungen der Abbaupläne oder der Projektwirtschaftlichkeit; Verzögerungen bei Genehmigungen, in Bezug auf Umwelt, Regulierung oder rechtliche Aspekte; Risiken im Zusammenhang mit dem Zugang zu Grundstücken und den Beziehungen zu den Gemeinden, Wetter- und Naturereignisse, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, sowie sonstige Risiken, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Unterlagen offenlegt, einschließlich der Managementdiskussion und -analyse, des Jahresinformationsformulars, der technischen Berichte und anderer Dokumente zur laufenden Offenlegung.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Artikel unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Offenlegungen gemäß Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik / Annahmen: Dieser Artikel basiert auf Unternehmensmitteilungen, Lageberichten, technischen Berichten, öffentlichen Einreichungen und anderen öffentlich zugänglichen Quellen, die vom Autor und Herausgeber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachtet wurden. Es wurde kein proprietäres Bewertungsmodell oder Kurszielmodell verwendet. Die Einschätzung ist qualitativer Natur und spiegelt die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider.

Aktualisierungen / Abweichungen: Diese Publikation spiegelt die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, besteht keine Verpflichtung, zu aktualisieren oder diese Publikation, einschließlich etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Entwicklungen zu überarbeiten. Keine Aktualisierungspflicht.

Interessen / Vergütung des Autors: Die JS Research GmbH erhält von der SRC swiss resource capital AG eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieser Publikation. Eigene Positionen (JSR / Autor): keine zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, keine Netto-Long- oder Short-Position von 0,5 % oder mehr. Market-Making- / Investmentbanking-Beziehungen: dem Autor keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 28. März 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind die Tätigkeiten der JS Research GmbH bei der BaFin registriert.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher, marktbezogener, unternehmensspezifischer oder sonstiger Faktoren können erhebliche Kursverluste eintreten. Dies gilt insbesondere für Anlagen in Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen, einschließlich Rohstoff-, Explorations- und Bergbauunternehmen, die hochspekulativ sein können und das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals bergen. Rohstoffbezogene Anlagen sind zusätzlichen Risiken ausgesetzt, darunter unter anderem Länderrisiken, Währungsschwankungen, Rohstoffpreisvolatilität, Betriebsrisiken, Explorationsrisiken, Umweltrisiken, Genehmigungsrisiken, regulatorische Risiken, wetterbedingte Ereignisse und Naturkatastrophen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse, Anlageberatung, Anlagevermittlung, Anlageempfehlung, ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Der Artikel gibt ausschließlich die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Leser sollten vor einer Anlageentscheidung einen qualifizierten Anlageberater konsultieren und ihre eigene finanzielle Situation, ihre Anlageziele und ihre Risikotoleranz berücksichtigen.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Daten stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig angesehen wurden. Dennoch wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Daten, Schätzungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Jegliche Haftung für Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Publikation entstehen, ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.

Verweise auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung gegeben, dass ein genanntes Szenario, eine Annahme, eine Schätzung, ein Ziel oder eine implizierte Rendite erreicht wird. Änderungen der dieser Publikation zugrunde liegenden Annahmen können wesentliche Auswirkungen auf die hierin geäußerten Schlussfolgerungen haben.

Offenlegung von Interessenkonflikten:

Der Herausgeber und der verantwortliche Autor legen hiermit die folgenden potenziellen Interessenkonflikte in Bezug auf Equinox Gold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung offen: (i) Der Autor und der Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienposition von 0,5 % oder mehr an Equinox Gold, behalten sich jedoch das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Transaktionen mit den besprochenen Wertpapieren zu tätigen, (ii) weder der Autor noch der Herausgeber haben ein direktes Beratungsmandat bei Equinox Gold, erhalten jedoch über die SRC swiss resource capital AG eine Vergütung im Zusammenhang mit der Erstellung und Verbreitung dieser Publikation, (iii) andere Marktteilnehmer, Newsletter, Medien oder Research-Unternehmen können im gleichen Zeitraum über denselben Emittenten berichten, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung führen kann; und (iv) diese Publikation ist eindeutig werbender Natur und stellt eine Werbe-/Marketingmitteilung dar, keine unabhängige Finanzanalyse.

Verbreitungsbeschränkungen:

Diese Publikation wurde in erster Linie unter Bezugnahme auf die geltenden Kapitalmarktvorschriften in Deutschland erstellt. Sie richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen ihre Verbreitung oder Verwendung gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder Besitzungen oder an US-Personen verbreitet werden. Die Verbreitung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Urheberrecht:

Die Urheberrechte an dieser Publikation und ihren Inhalten liegen beim Herausgeber. Jede Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers, sofern dies nicht gesetzlich gestattet ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neotech Metals erhält OJEP-Zuwendung in Höhe von 200.000 CAD Osisko veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025