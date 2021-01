Erfolg ist menschlich! 30 Jahre Coaching von Diplom-Psychologen Thomas Eckardt

Thomas Eckardt ist Entdecker und Visionär. Als Coach kennt er sich in Sachen Motivation und Erfolg bestens aus. Der Diplom-Psychologe nimmt seine Botschaft ernst: Erfolg ist menschlich!

Thomas Eckardt, Diplom-Psychologe und Coach, feiert in diesen Tagen sein Jubiläum. 30 Jahre steht er Menschen zur Seite, die ihre eigenen Träume von Glück und Erfolg umsetzen wollen. Dabei arbeitet er stets nach dem Motto: Erfolg ist menschlich. Für Thomas Eckardt braucht niemand besondere Talente, reiche Eltern oder einen hübschen Körper, um seinen eigenen Erfolg zu erreichen. Er sieht sich eher als „Geburtshelfer“ für die bisher verborgenen Talente und Fähigkeiten, die er in jedem Menschen vermutet.

Thomas Eckardt steht mit Leib und Seele für sein Programm. Er ist Erfolgscoach im doppelten Sinne. Sein Erfolg basiert auf der Annahme einer Erfolgsintelligenz, die er jedem anderen Menschen auch zutraut. Acht Faktoren sind für ihn entscheidend dafür, dass jemand erfolgreicher werden kann.

Gemeinsam mit seinen Klienten erarbeitet er die acht Kriterien der Siegerstrategie.

Innovationsfreude

Verantwortungsbewusstsein

Selbstmotivation und die Motivation anderer

Umgang mit Informationen

Steigerung des Ertrags- und Kostenbewusstseins

Organisationsverbesserungen

Flexibilität

Kundenorientierung

Thomas Eckardt verdankt seinen Erfolg sicher seiner Innovationsfreude und seiner ungebrochenen Leidenschaft für das Coaching. Immer wieder erarbeitet er zusätzliche Angebote, die seine Klienten auch bei Teilschritten unterstützen können. Ganz neu ist sein Angebot, sich bei Eckardt zum Masterclass-Coach ausbilden zu lassen. Hier lernen Führungskräfte und Manager, ihre eigenen Teams effizienter zu führen. Sie erwerben Entscheidungssicherheit und Zielorientierung. Auch die Schulung der Empathie und der Kommunikation sind Bestandteil dieser Coaching Ausbildung, die tiefe Einblicke in Themen wie Pädagogik, Didaktik, Psychologie und Menschenführung ermöglichen. Thomas Eckardt, der ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Klienten hat, organisiert diese Ausbildung genauso wie ein Premium-Coaching auf der herrlichen Insel Teneriffa.

Coaching begreift der diplomierte Psychologe nicht als einen modernen Trend. Er setzt eher auf eine solide Basis, die sich durch Vertrauen und gegenseitigen Respekt auszeichnet. Jeder Klient hat die Möglichkeit eines individuellen Coachings, das speziell auf seine eigenen konkreten Bedürfnisse abgestimmt wird. Gemeinsam entwickeln Coach und Klient die Ziele. Dem Experten stehen verschiedene Methoden zur Auswahl, die er passend für den jeweiligen Klienten auswählen kann.

Im 30. Jahr seiner Erfahrung hat er sich einen Traum erfüllt, den er mit seinen Klienten teilt. Das Coaching auf Teneriffa bietet eine Umgebung, die die persönliche Entwicklung und das Wachstum des Klienten zusätzlich fördert. In atemberaubender Natur und bei besten Klimabedingungen ist der Kopf frei. Der Klient kann die Inhalte des Coachings besser aufnehmen und gleichzeitig Entspannung und neue Kraft finden. Eine Auszeit, die man sich gönnen sollte.

Hinweis für die Redaktion:

Thomas Eckardt steht Ihnen gern als Experte für Interviews zur Verfügung.

Fachartikel zu psychologischen Themen verfasst er nach Absprache leicht verständlich.

Weitere Infos:

Bilder, Biographie und Logos etc. finden sie unter folgendem Link:

https://eckardt.online/presse

https://www.magentacloud.de/share/h4vth12zs7

Bibliographie:

https://eckardt.online/books

Übersicht: Dienstleistungen und Publikationen

https://eckardt.online/elopage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diplom-Psychologe

Herr Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

Deutschland

fon ..: 06441-96073

fax ..: 06441-96075

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt.online

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele. Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching. Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen. „Auf zu neuen Ufern“ könnte seine Wortschöpfung sein. Mit dem vorliegenden Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. „Erfolg ist menschlich“ beweist er sich und anderen, indem er genau das unternimmt, was er will. Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg. Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst. Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der „Erfolgsintelligenz“ zu Gemüte führen. Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen. Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teils sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass Eckardt ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink www.eckardt.online auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Diplom-Psychologe

Herr Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

fon ..: 06441-96073

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt.online

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Benchmark stellt Zusammenfassung zum Jahresende sowie Wachstumskatalysatoren im Jahr 2021 bei seinem Gold-Silber-Projekt Lawyers bereit