Erfolgreiche Thriller-Buchreihe PROJECT erhält erneut Zuwachs

Der Luzifer Verlag hat tolle Neuigkeiten für seine Leser und Leserinnen: Der neunte Band der erfolgreichen PROJECT-Buchreihe von ALEX LUKEMAN erscheint überall am 25.03.2022.

Jetzt vorbestellbar! DER SCHWARZE TOD (Band 9) von ALEX LUKEMAN

Der Einstieg in die Thriller-Buchreihe ist derzeit im E-Book-Angebot für nur 2,99 Euro sowie überall als Hörbuch erhältlich. Weitere Hörbücher der Buchreihe PROJECT sind bis zum siebten Band exklusiv bei Apple zu hören.

Die PROJECT-Buchreihe handelt von verschollenen Reliquien, geheimnisvollen Artefakten und internationalen Machtspielen, die es aufzudecken und zu verhindern gilt. Jeder der aktuell acht spannenden Buchteile nimmt den Leser mit auf eine neue Reise und zieht in exotischer Atmosphäre und Umgebung in den Bann. Das PROJECT-Team ist zur Stelle, wenn eine geheimnisvolle Lanze im ewigen Eis der Antarktis auftaucht, oder als phantastische Artefakte das Geheimnis rund um Tesla neu aufrollen. In bald neun grandiosen Bänden werden die Abenteuer des Team PROJECT begleitet.

Die Neuerscheinung DER SCHWARZE TOD führt tief in die Berge Nordkoreas. In einem verstecktem Biowaffenlabor wird ein tödlicher Pesterreger gestohlen. Für diesen gibt es kein Heilmittel – eine Ansteckung endet mit dem Tod. Die Freisetzung des Erregers, würde eine weltweite Katastrophe auslösen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit!

Die Buchreihe PROJECT wurde vom grandiosen Autor Alex Lukeman erschaffen. Dieser schreibt seit seinem zwölften Lebensjahr, war bei den Marines und hat Jahre als professioneller Folk-Sänger auf Tour verbracht. Er schreibt seine Bücher mit dem Hintergrund seiner vielschichtigen Lebenserfahrung. Alex Lukeman lebt in Nordkalifornien, im Vorgebirge der Sierra Mountains.

Der LUZIFER VERLAG – inhabergeführter Buchverlag seit 2011

Der Luzifer Verlag ist ein deutscher Verlag für fantastische Literatur deutscher und internationaler Autoren. Hier werden seit 2011 Bücher der Genres Thriller, Krimi, Horror, Dystopie, Fantasy und Science Ficition verlegt.

