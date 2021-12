REVO und Klubhaus realisieren erneut das erfolgreiche Sustainability Forum von Henkel Adhesive Technologies

KÖLN, 01.12.2021. Vom 16.-18.11.2021 lud Henkel zum zweiten Mal Stakeholder der Verpackungs- und Konsumgüterindustrie zum gemeinsamen Austausch ein.

Die diesjährigen Henkel Sustainability Days standen ganz im Zeichen verschiedenster Nachhaltigkeitsstrategien. An drei Tagen bot Henkel seinen Partnern eine Plattform für Diskussionen zu aktuellen und kommenden Themen der Branche, die ständig vor neuen Entwicklungen und Herausforderungen steht. Neben Vorträgen, Experten-Runden und virtuellen Messeausstellungen mit eigenen Ständen wurden auch ein Meeting Point zum Netzwerken sowie eine Mediathek mit allen Vortrags-Aufzeichnungen eingerichtet. Dank der Ankündigungs-Kampagne auf LinkedIn sowie der als Multiplikatoren fungierenden Partner konnten die Henkel Sustainability Days über 2.500 Registrierungen verzeichnen. Mit 13 Streaming-Stunden und 40 Präsentationen aus 28 Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette war die virtuelle Veranstaltung nicht nur äußerst erfolgreich, sondern kann auch als branchenweisend bezeichnet werden.



TREFFPUNKT FÜR DIE PACKAGING-BRANCHE



Die Plattform für Wissenstransfer und Networking ist im letzten Jahr entstanden. Um sich auch in Zeiten von Corona extern präsentieren und Entscheider und Enabler aus der Industrie erreichen zu können, wurde das erste Henkel Sustainability Forum als alternativer Touchpoint zur Interpack initiiert, da die Messe pandemiebedingt nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Was 2020 als virtuelle Messe begann, hat sich zur führenden Interaktions-Plattform für das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Packaging entwickelt. Henkel nutzt die entstandene technologische Plattform zusätzlich ganzjährig für diverse Content-Angebote wie Webinare. Und schließlich hilft die reichweitenstarke Kommunikation rund um die Henkel Sustainability Days dem Vertrieb beim Social Selling, der Lead-Generierung auf LinkedIn.



Wie bereits im letzten Jahr haben die zur Agenturgruppe Units United gehörenden Agenturen REVO und Klubhaus aus Köln gemeinsam mit dem Technikdienstleister Newroom Connect die Henkel Sustainability Days realisiert. Die Herausforderungen waren im Vergleich zum letzten Jahr noch größer: ein reibungsloser technischer Ablauf, ein starkes inhaltliches Konzept für den Besucher, intuitive Nutzungsmöglichkeiten und eine aufmerksamkeitsstarke Kreation für die entsprechende Awareness in den Kommunikationskanälen und auf der Plattform.

Brandi Schuster, Head of Market & Customer Activation Henkel Packaging Adhesives resümiert über die wiederholte Zusammenarbeit: „Nach der erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr hatten wir volles Vertrauen in die Zusammenarbeit mit REVO und Klubhaus. Das hohe Maß an Kreativität, die Bereitschaft, auch mal out of the box zu denken und ein perfekt eingespieltes Team machen ein partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe möglich.“



Bereits in den nächsten Wochen geht Henkel mit den bewährten Agenturpartnern erneut in den Austausch, um das erfolgreiche Format weiterzuentwickeln.

