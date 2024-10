Erfolgreiches Beyond Nachhaltigkeitsevent der Raben Group in Herborn

Herborn, 21. September 2024 – Die Raben Group hat in ihrer Niederlassung in Herborn ein visionäres Event zum Thema Nachhaltigkeit in der Logistikbranche veranstaltet.

Unter dem Titel „Beyond Nachhaltigkeit“ diskutierten führende Experten aus der Logistik, Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung über zukunftsweisende Ansätze und konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Transformation.

SPANNENDE EINBLICKE IN DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK

Nach der Begrüßung durch Ewald Raben, CEO der Raben Group, und Sven Decker, Niederlassungsleiter Herborn, der das Wort dann an Katja Gronau, Bürgermeisterin von Herborn übergab, stand der Vormittag ganz im Zeichen zukunftsweisender Perspektiven und einem klaren Ziel: Nachhaltigkeit als Kernstrategie für die Zukunft der Logistik. „Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit“, betonte Ewald Raben. Jens Hirschberg, CFO der Raben Group, eröffnete mit einem Vortrag über „Nachhaltigkeit als Kernstrategie der Raben Group“.

INNOVATIVE LOGISTIKLÖSUNGEN UND KREISLAUFWIRTSCHAFT

Im Anschluss sprach Mirco Sievers, European Fleet Manager der Raben Group, über die Herausforderungen im Flottenmanagement. Weitere spannende Vorträge hielten Raffael A. Fruscio (Gründer & CEO Raan Group) und Tim Rokita (Manager Netzdienstleistungen, MVV Netze GmbH).

PODIUMSDISKUSSION: VISIONEN WERDEN REALITÄT

Ein Highlight des Events war die Podiumsdiskussion mit dem Thema: „Von der Vision zur Realität – Nachhaltige Transformation in der Logistik“ mit Jens Hirschberg (CFO, Raben Group Germany), Mirco Sievers (European Fleet Manager, Raben Group), Jan Westerbarkey (CVO, Westaflex), Raffael A. Fruscio (Gründer & CEO Raan Group) und Tim Rokita (Manager Netzdienstleistungen, MVV Netze GmbH).

Unter der inspirierenden Moderation von Carina Jantsch entfaltete sich eine visionäre Diskussion, die nicht nur die aktuellen Herausforderungen der Logistikbranche beleuchtete, sondern auch bahnbrechende Zukunftsszenarien entwarf – von autonomen, emissionsfreien Lieferflotten bis hin zu KI-gesteuerten, kreislauforientierten Lieferketten, die die Branche in den kommenden Jahren revolutionieren und zu einem Vorreiter nachhaltiger Wirtschaft machen werden.

Jens Hirschberg äußerte sich wie folgt: „Kooperationen wie mit Heinemann & Sika waren ein wichtiger Schritt, um die Praxistauglichkeit von HVO zu testen. Die positiven Ergebnisse haben dazu beigetragen, dass wir HVO100 nun in größerem Umfang in unserer Flotte einsetzen können. Unser Ziel ist es, ökologische Verantwortung und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Wir sehen Investitionen in Nachhaltigkeit als langfristige Werttreiber. Bis 2030 streben wir an, dass ein signifikanter Anteil unseres Umsatzes aus nachhaltigen Logistiklösungen stammt und unsere Nachhaltigkeitsinvestitionen sich durch Effizienzsteigerungen und neue Geschäftsmöglichkeiten amortisieren.“

Auf die Frage „Wie stellen Sie sich die Zukunft der Logistik im Jahr 2030 vor?“ antwortete Mirco Sievers: „Ich stelle mir vor, dass wir die Herausforderungen der Mobilitätswende nur gemeinsam bewältigen und diese technologieoffen gestalten können. Dafür müssen wir unsere eigenen Beschränkungen und Hindernisse überwinden, um unvorstellbare Kooperationen, Initiativen sowie Zusammenarbeiten einzugehen. Wir müssen jetzt handeln und die verfügbaren Alternativen nutzen, um die Schadstoffemissionen zu senken und die Voraussetzungen für die Elektromobilität zu schaffen. Für eine nachhaltige Transportlogistik mit eTrucks – denn wir haben nur diese eine Welt, oder wurde zwischenzeitlich eine neue entdeckt, von der bisher nichts bekannt ist? Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur und haben keine Alternative!“

NETWORKING UND PRÄSENTATION DES ZERO EMISSION LOGISTIKZENTRUMS

Nach der Podiumsdiskussion hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei einem Networking-Catering über nachhaltige Lösungen auszutauschen und das Zero Emission Logistikzentrum der Raben Group Germany in Herborn zu besichtigen. Die Raben Group präsentierte dabei ihre neuesten Investitionen in energieeffiziente Technologien und nachhaltige Infrastruktur. Bei Snacks und Getränken wurden wertvolle Kontakte geknüpft und innovative nachhaltige Lösungen besprochen.

NACHHALTIGE ZIELE DER RABEN GROUP

Das Raben Beyond Nachhaltigkeitsevent bot tiefgehende Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsvisionen der Logistikbranche. Die Raben Group hat damit einen wichtigen Impuls gesetzt, um Nachhaltigkeit nicht nur als Konzept, sondern als real umsetzbare Strategie in die Tat umzusetzen. Mit dieser klaren Vision und einem Fokus auf Partnerschaften und Innovationen strebt die Raben Group eine Vorreiterrolle bei der nachhaltigen Transformation der Logistikbranche an. Mehr über die Nachhaltigkeitsstrategie der Raben Group finden Sie auf: Soziale Verantwortung bei Raben

Weitere Informationen:

Raben Trans European Germany GmbH

Adina Cimrin

Marketing Manager Germany

Holländerstraße 11

68219 Mannheim

Telefon: +49 151 540 029 19

E-Mail: adina.cimrin@raben-group.com

www.raben-group.com

