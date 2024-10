Für Unternehmen, Start-ups und Teams: Ein ganzes Gutshaus für konzentriertes Arbeiten

Kennenlernrabatt von November bis März.

Das Gutshaus Krummin mit fünf Ferienwohnungen kann ab sofort exklusiv von Unternehmen gemietet werden. Ob Team-Retreat, Kreativ-Workshop, Strategie-Meeting, Teambuilding, Workation oder kreative Auszeit – der beschauliche Ort Krummin bietet Ruhe für konzentriertes Arbeiten abseits des Großstadttrubels

Krummin und Berlin, 2. Oktober 2024 – Das historische Gutshaus Krummin an der Krumminer Wiek auf der Ostsee-Insel Usedom bietet fünf modern und stilvoll eingerichtete Ferienwohnungen, in denen jeweils ein bis vier Personen Platz finden. Ab November 2024 öffnet das Gutshaus seine Türen für Unternehmen, die einen ruhigen Ort für konzentrierte Arbeitsaufenthalte suchen. Das Apartment „Flieder“ mit 61 geräumigen Quadratmetern ist mit allem ausgestattet, was kleine Teams für die effektive Arbeit brauchen: Es gibt einen großen Arbeitstisch für bis zu zehn Personen, Highspeed-WLAN, ein Flipchart, Mehrfachsteckdosen, eine vollausgestattete Küche und Zugang zu einer privaten Terrasse. Vier weitere Apartments stehen als Selbstverpfleger-Unterkünfte für die Teilnehmenden zur Verfügung. Unternehmen, die das ganze Gutshaus exklusiv mieten, erhalten im Zeitraum von November 2024 bis März 2025 einen Kennenlernrabatt von 15 Prozent auf den regulären Mietpreis.

Das neue Angebot richtet sich an kleine Gruppen, wie einzelne Teams oder Abteilungen mittlerer und großer Unternehmen, Arzt- oder Physiotherapiepraxen, genauso wie an kleine Unternehmen und Start-ups oder an Anbieter von Workshops und Retreats aller Art – zum Beispiel Achtsamkeitstrainings oder Kreativ-Events wie Schreib-, Foto- oder Zeichenworkshops. Die Inhaber des Gutshauses bietet ihnen ab November 2024 das Apartment „Flieder“ mit großem Tisch als Arbeitsraum an. Neben einem privaten Außenbereich für erholsame Pausen am Tag steht ein Kaminofen bereit für entspannte gemeinsame Team-Abende in den Wintermonaten. Außerdem bietet das Apartment direkten Zugang zur gemeinschaftlichen Dachterrasse. Die übrigen vier Wohnungen können als Unterkünfte für die Teilnehmenden gebucht werden. Unternehmen können je nach Bedarf einzelne Apartments oder exklusiv das gesamte Gutshaus anmieten.

Ruhige Umgebung für konzentriertes Arbeiten

Die ruhige Lage und moderne Ausstattung bilden die perfekte Kombination aus Erholung, Natur und produktiver Arbeitsumgebung. Nur wenige Stunden von Berlin und Hamburg entfernt, ist das Gutshaus Krummin eine Oase der Ruhe – und damit ideal für alle, die Inspiration in einer ruhigen Umgebung suchen, um konzentriert und kreativ zu arbeiten und frische Ideen zu entwickeln.

Konditionen für Unternehmen und Buchung

Der Preis für eine Ferienwohnung liegt von November bis März zwischen 70,00 und 105,00 EUR pro Nacht zuzüglich Endreinigung. Die Mindestbelegungszeit beträgt zwei Nächte. Das rabattierte Angebot von November bis März kann ausschließlich per E-Mail gebucht werden.

Verpflegung vor Ort

Das Gutshaus Krummin bietet selbst keine Verpflegung an und verfügt über keine eigene Gastronomie, es richtet sich an Selbstverpfleger. In der Nähe gibt es jedoch gastronomische Angebote. Außerdem stehen verschiedene Lieferdienste in der Umgebung zur Verfügung. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Unternehmen nach der Buchung vom Vermieter.

Anfragen und Buchung:

Gutshaus Krummin

Dorfstraße 17C

17440 Krummin

E-Mail: buchung@gutshaus-krummin.de

