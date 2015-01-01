Erfolgsgeheimnisse von Unternehmern: Der Podcast „Unternehmer Macher“ knackt die Business-Charts

Erfolgsstrategien von Unternehmern: Der Podcast bietet exklusive Insights der deutschen Business-Elite und erreicht Millionen. Ein relevanter Content-Lieferant für Themen wie Mindset und Leadership.

MÜNCHEN – Während viele Business-Ratgeber an der Oberfläche bleiben, geht ein deutsches Podcast-Format dorthin, wo Erfolg beginnt. Mit dem Podcast Unternehmer Macher (https://unternehmer-macher.de) hat Host Christoph Lindemann eine Plattform geschaffen, die weit mehr ist als nur ein Interview-Format: Es ist eine Masterclass für alle, die im Leben und Business mehr erreichen wollen.

Vom Heimkind zur Mode-Ikone, vom Hauptschüler zum Millionär

Die Gästeliste liest sich wie das „Who is Who“ der deutschen Macher-Szene. Ob der bekannte TV-Star Mark Keller, PR-Legende Carsten Borgmeier, Medienunternehmer Julien Backhaus oder Extrem-Sportler wie der Ultra-Radfahrer Markus Brandl – sie alle eint eines: Sie haben außergewöhnliche Wege gewählt.

„Jeder Erfolg hat eine Geschichte und eine Strategie“, erklärt Christoph Lindemann. „Ich suche nach den verborgenen Wahrheiten und den wertvollen Lektionen, die in keinem Lehrbuch stehen. Wir sprechen über Eigenverantwortung, den Umgang mit Scheitern und die psychologische Stärke, die es braucht, um an die Spitze zu kommen.“

Top-Platzierungen und Millionen-Reichweite

Dass dieses Konzept den Nerv der Zeit trifft, belegen die Zahlen: Regelmäßig findet sich Unternehmer Macher in den Top 50 der Spotify Business-Charts wieder. Mit einer monatlichen Reichweite von über einer Million Menschen über alle Kanäle hinweg und Zehntausenden Views auf YouTube hat sich das Format zu einer festen Größe für Gründer, Investoren und Führungskräfte entwickelt.

Mehr als nur Audio: Ein Ökosystem für Umsetzer

Der Podcast ist das Herzstück eines wachsenden Netzwerks. Unter der Domain unternehmer-macher.de finden Hörer nicht nur die Episoden, sondern auch kuratierte Buchempfehlungen der Gäste (https://unternehmer-macher.de/buchempfehlungen) und den „Momentum Monday“ Newsletter für den wöchentlichen Motivationsschub.

Die Kunst des Scheiterns: Tabubruch im Business-Talk

Während in der deutschen Business-Welt oft nur über Siege gesprochen wird, bricht Unternehmer Macher ein Tabu: Das Scheitern. Christoph Lindemann lockt aus seinen Gästen die Momente heraus, in denen alles auf der Kippe stand. Diese „Fuck-up-Stories“ sind für die Hörer oft lehrreicher als jede Erfolgsgeschichte, da sie die nötige Demut und die strategischen Korrekturen aufzeigen, die am Ende den echten Durchbruch ermöglicht haben.

Ein Blick in die Zukunft: Die Vision hinter der Marke

Für Christoph Lindemann ist der Podcast erst der Anfang. Die Marke Unternehmer Macher soll langfristig zur zentralen Anlaufstelle für die Ausbildung von Persönlichkeit und unternehmerischem Geschick im deutschsprachigen Raum werden. Mit geplanten Live-Events, Masterminds und digitalen Lernplattformen wird das Ziel verfolgt, die Lücke zwischen traditioneller Ausbildung und den tatsächlichen Anforderungen der modernen Wirtschaftswelt endgültig zu schließen.

Hier gibt es den Podcast

Neue Folgen erscheinen jeden Montag um 8 Uhr und sind auf allen gängigen Plattformen wie YouTube (https://www.youtube.com/@UnternehmerMacher), Spotify und Apple Podcasts verfügbar.

Christoph Lindemann ist Unternehmer, Mentor und Multiplikator. Er baut Unternehmen, Systeme und Menschen auf mit klarem Fokus auf Verantwortung, Wachstum und Ergebnisse.

Sein Antrieb ist es, Wissen nicht exklusiv zu halten, sondern wirksam weiterzugeben.



