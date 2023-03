Erfolgsgeschichte von t7berlin ausgezeichnet

And the Winner is … t7berlin ist mit wachstum.stark Award 2023 ausgezeichnet

Die kleine Berliner 3D Strickmode Marke t7berlin zeigt sich ganz groß auf: gegründet Ende 2019 und mehrfach für die Nachhaltigkeit ausgezeichnet, sichern sich nun die Berliner auch diesjährigen wachstum.stark Award 2023 und gehören somit zu den spannendsten Deutschen Startups.

t7berlin ist die Zukunft der Bekleidungsindustrie – nachhaltige, zeitlose Strickkleidung hergestellt mit der 3D-Technik. Die Technologie ermöglicht eine Produktion mit Null Abfall und berücksichtigt dreidimensionale Körperbau: Pullover, Strickjacken und Kleider aus der Sortiment des Labels passen sich an die Form des menschlichen Körpers an und sorgen für ein Tragekomfort, der es noch nie gab. Alle Strickprodukte werden aus zertifizierter mulesingfreien Merinowolle angefertigt, die von Natur aus 100% biologisch abbaubar.

t7berlin ist weltweit die einzige Marke, die ausschließlich in 3D angefertigte Strickbekleidung anbietet.

Mit dem Ziel eine faire Alternative zu Fast Fashion anzubieten wurde die Marke im Jahr 2019 gegründet. Trotz der krisenreichen letzten Jahren hat die Marke um mehrfaches gewachsen und setzt die Erfolgsgeschichte fort und ist besonders stolz auf die Entwicklung.

Die Entwicklung der Marke zeigt auch, dass eine lokale Europäische Produktion auch profitabel sein kann, wenn es sich um einen richtigen Produkt handelt und die Prozesse kosteneffizient gestaltet sind.

Ich führe mich geehrt, mit dem wachstum.stark Award 2023 ausgezeichnet worden zu sein, so Larisa Pitkevich, Gründerin der Marke t7berlin. Das ist eine Bestätigung und eine Motivation für viele Frauen, die auch gründen wollen. Es ist nicht einfach, zu gründen und in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu agieren. Dennoch, alles ist möglich und ich möchte, dass mein Beispiel auch andere Frauen ermutigt, diesen spannenden Weg zu gehen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

t7berlin

Frau Larisa Pitkevich

Kurfürstendamm 178

10707 Berlin

Deutschland

fon ..: 017662732803

web ..: https://www.t7berlin.com/

email : lp@t7berlin.com

t7berlin – nachhaltige 3D Strickmode

Wir stehen für ein bewusstes Konsumverhalten ohne Verschwendung von Ressourcen. Durch unsere Zusammenarbeit mit ausschließlich europäischen kleinen Herstellern versichern wir faire und hochwertige Produkte.

Wir unterstützen bewusstes Konsumverhalten. Wir wollen helfen, dass Europäische Handwerkskunst erhalten bleibt und Europäische Fabriken eine sicherere Zukunft haben. Wir produzieren nachhaltig und ausschließlich in kleinen Mengen in der EU. Somit vermeiden Überproduktion und Verschwenden von wertvollen Ressourcen. Das bedeutet vielleicht manchmal ein wenig Wartezeit für die Kunden, aber unsere Erde wird uns allen dafür danken!

