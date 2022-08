t7berlin entwickelt 3D Strick weiter und veröffentlicht eine Crowdfunding Kampagne

ein Berliner Startup, als weltweit die einzige Marke, der sich auf nahtlose 3D Strick fokussiert, strebt Expansion an.

Die im Jahr 2019 gegründete Berliner Modemarke t7berlin baut konsequent die 3D-Strickkollektion weiter. Die Produktpalette besteht derzeit aus 83 Produkten für Damen und Herren.

Die 3D-Technologie ermöglicht der jungen Marke Produktion mit Null Abfall, da alle Stücke nahtlos in einem Stück produziert werden. Neben „Zero Waste“ Produktionsprozess bringt die nahtlose 3D-Stricktechnologie enorm viele Vorteile für Menschen mit sich. Zum einen wird hier der anatomische Körperbau berücksichtigt. Außerdem ist die Strickmode von t7berlin komplett nahtlos. Rein praktisch bedeutet das das höchste Tragekomfort, das es geben kann. Desweiteren eignet sich das hochwertige reinste Naturgarn perfekt für alle, auch für Menschen mit Hautproblemen oder Neugeborenen.

Nachhaltigkeit, Premium Qualität, feinste Naturgarn sowie die Zusammenarbeit mit kleinen Fabrikherstellern aus EU Raum, damit die Arbeitsplätze längerfristig gesichert werden und das Europäische Handwerkkunst erhalten bleiben, sind die wichtigsten Aspekte der Firmenphilosophie der Marke. Durch die Herstellung in EU werden nicht nur Arbeitsplätze in kleinen Fabriken sicherer, sondern auch die Lieferwege kürzer, wodurch der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gering bleibt. Außerdem erfolgt der Versand der bestellten Ware an den Kunden mit DHL „go green“. So werden die Pakete klimaneutral versendet.

Mit dem Ziel, faire Kleidung zu fairen Bedingungen zu fairen Preisen anzubieten und das Bewusstsein für nachhaltige Mode und das Bedürfnis nach Alternativen zum Massenkonsum zu stärken wurde t7berlin sehr schnell bei den Kunden beliebt.

Allerdingst haben die Entwicklungen der Corona-Krise das junge Unternehmen auch getroffen. Um die Produktion für die kommende Saison auf die Beine zu stellen, wurde eine Crowdfunding Kampagne auf der renommierten Crowdfunding Plattform Startnext veröffentlicht. Endpunkt – 11 September 2022.

t7berlin ist ein nachhaltiges Strickmodelabel aus Berlin, welche qualitativ hochwertige Strick, der im nahtlosen 3D Strickverfahren produziert wird, anbietet.

die im November 2019 von Larisa Pitkevich, Diplom-Textilwirtschaftsingenieurin gegründet wurde.

