Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) zu Kasiya

Die DFS bestätigt das Potenzial von Sovereign, die Lieferketten für Titanmetall und Graphit neu zu definieren

Technische Expertise von Rio Tinto | Validierung eines Bergbau-Pilotprojekts unter realen Bedingungen

HERVORRAGENDE FINANZERGEBNISSE

– EBITDA im Steady State: 476 Mio. USD und freier Cashflow (vor Steuern, verschuldungsbereinigt): 452 Mio. USD

– Gesamtertrag von 16,2 Mrd. USD über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 25 Jahren, mit Potenzial für Verlängerungen der Lebensdauer

– NPV (vor Steuern) von 2,2 Milliarden USD

– NPV-/Capex-Verhältnis von 3,0x – Investitionsausgaben bis zur ersten Produktion von 727 Millionen USD

– Betriebskosten von nur 450 USD pro Tonne Produkt (FOB Nacala) – Grundlage für eine starke Margenresilienz über Rohstoffzyklen hinweg

WELTMARKTFÜHRER IN ZWEI WICHTIGEN LIEFERKETTEN FÜR KRITISCHE MINERALIEN

– Gut aufgestellt, um der weltweit größte Produzent von natürlichem Rutil (222 kt/pa) sowie natürlichem Flockengraphit (275 kt/pa) zu werden

– Der weltweit kostengünstigste Graphitproduzent, der sich in der Vormachbarkeitsphase oder darüber hinaus befindet – einschließlich China

– Titan und Graphit sind beide von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als kritische Mineralien eingestuft – dies unterstreicht ihre strategische Bedeutung für westliche Lieferketten.

– Frei abbaubares Erzvorkommen, das keinen Abraumabtrag, Bohrung oder Sprengung erfordert, mit einem einfachen, energiearmen Verarbeitungsprozess

– Etablierte Exportinfrastruktur: Wasserkraftnetz, Schwerlastbahn, Hafen von Nacala

FINANZIERUNGSFÄHIGER ENTWICKLUNGSPLAN

– Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) wurde unter der Aufsicht des Technischen Ausschusses von Sovereign-Rio Tinto abgeschlossen

– Daten gewonnen aus dem Pilot-Bergbauprogramm, ergänzt durch technischen Input von Rio Tinto, mit praxisnahen Inputs für wichtige DFS-Workstreams

– Die DFS umfasst Umwelt- und Sozialkomponenten, die mit den IFC-Leistungsstandards im Einklang stehen; Weltbank-/IFC-Kooperationsvereinbarung vorhanden als potenzieller Co-Lead bzw. beauftragter Lead Arranger für die Projektfinanzierung

– Unverbindliche Abnahme-Absichtserklärungen über mehr als 50 % der Rutilproduktion der Stufe 1 (Mitsui) und mehr als 35 % des Absatzes von Grobflockengraphit (Traxys)

SCHWERE SELTENE ERDEN NICHT IN DFS ENTHALTEN – EVALUATION IM GANGE

– Monazitkonzentrat, gewonnen aus dem Rutilverarbeitungskreislauf, mit außergewöhnlich hohen Gehalten an schweren Seltenen Erden Dysprosium, Terbium und Yttrium

– Potenzieller dritter Umsatzstrom zu minimalen Zusatzkosten – alle drei Elemente unterliegen chinesischen Exportbeschränkungen

– Ein spezielles Monazit-Evaluierungsprogramm zur Bewertung von Umfang, Gewinnung und wirtschaftlichem Potenzial ist im Gange.

16. April 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX:SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS [Definitive Feasibility Study] oder die Studie) für sein Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) in Malawi bekannt zu geben. Die DFS baut auf den Ergebnissen der optimierten Vormachbarkeitsstudie (OPFS) und auf empirischen Daten aus dem Pilot-Bergbau- und Rehabilitationsprogramm (Pilot-Bergbau) auf. Die DFS wurde gemäß einem vom Technischen Ausschuss von Sovereign-Rio Tinto genehmigten Leistungsumfang sowie unter dessen fachlicher Mitwirkung und Aufsicht durchgeführt und entspricht, soweit zutreffend, den Leistungsstandards der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) der Weltbankgruppe, um die Finanzierbarkeit des Projekts zu verbessern.

Managing Director und CEO Frank Eagar merkte dazu wie folgt an:

Der Abschluss dieser DFS stellt einen entscheidenden Meilenstein für Kasiya und für die weltweiten Lieferketten für Titan und Graphit dar. Die Vorlage einer DFS dieser Qualität, Tiefe und Aussagekraft, wie sie von einem Unternehmen in der Vorproduktionsphase nur selten erreicht wird, spiegelt das hohe Niveau der Partnerschaften wider, die Sovereign im Rahmen dieses Projekts aufgebaut hat: das technische Know-how von Rio Tinto, die Einhaltung der IFC-Leistungsstandards im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung sowie das Abnahmeinteresse, das von den Prioritäten der USA und Japans hinsichtlich der Sicherung der Lieferketten bestimmt wird. Der erfolgreiche Abschluss groß angelegter Feldversuche in Verbindung mit der Expertise unseres erfahrenen Betreiberteams und der technischen Unterstützung von Rio Tinto unterstreicht das Potenzial von Kasiya, eine langlebige, kostengünstige und zuverlässige Quelle zweier kritischer und global strategischer Mineralien zu werden. Kasiya ist nicht nur ein Bergbauprojekt – es ist ein weltweit strategischer Vermögenswert.

TABELLE 1: Wichtigste Kennzahlen der DFS (Steady State)

BETRIEBSKENNZAHLEN Einheiten Ergebnisse

Anfängliche Lebensdauer der Mine (LdM) Jahre 25

Gesamtes abgebautes Erz Mio. t 536

Phase-1-Anlagendurchsatz (Jahre 1-4) Mio. t/pa 12

Phase-2-Anlagendurchsatz (Jahre 5-25) Mio. t/pa 24

Jährliche Rutilproduktion (95 %+ TiO2) kt/pa 222

Jährliche Graphitproduktion (96 % TGC) kt/pa 275

FINANZLEISTUNG

Gesamtumsatz Mio. USD 16.210

Jährlicher Umsatz Mio. USD 728

Jährliches EBITDA Mio. USD 476

Jährlicher freier Cashflow (vor Steuern, Mio. USD 452

verschuldungsbereinigt)

NPV8 (real, vor Steuern) Mio. USD 2.204

IRR (vor Steuern) % 23 %

BETRIEBS- UND KAPITALAUSGABEN

Investitionskosten bis zur ersten Produktion Mio. USD 727

Gesamtentwicklungsinvestitionskosten über die LdM Mio. USD 1.239

Gesamtinvestitionskosten für den laufenden Betrieb über Mio. USD 431

die

LdM

Betriebskosten (FOB Nacala) USD/t Produkt 450

Anmerkung: Steady State ist definiert als die Betriebsjahre, in denen die Gesamtfördermenge aus der Mine die volle Kapazität von 24 Mio. Tonnen pro Jahr erreicht (d. h. die Jahre 5 bis 23). Alle Ergebnisse werden auf Basis eines 100 %-Projekts dargestellt.

DIE DFS BESTÄTIGT DAS POTENZIAL VON SOVEREIGN, DIE LIEFERKETTEN FÜR TITANMETALL UND GRAPHIT NEU ZU DEFINIEREN

In Kasiya, das im Zentrum von Malawi liegt, lagert die weltweit größte natürliche Rutillagerstätte und die zweitgrößte Flockengraphit-Lagerstätte. Sowohl Titan als auch Graphit wurden von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als kritische Mineralien eingestuft. Im Steady-State beläuft sich die Prognose von Kasiya auf eine Lieferung von ca. 222 kt Rutil und 275 kt Graphit jährlich – dies positioniert Sovereign als potenziell weltweit größten Produzenten sowohl von natürlichem Rutil als auch natürlichem Flockengraphit.

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03079280-6A1320636&v=undefined

Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika/Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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