Sovereign unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Abnahme von Rutil mit Mitsui, während die globale Politik für kritische Mineralien an Dynamik gewinnt

Unterzeichnung einer nicht verbindlichen Absichtserklärung mit Mitsui & Co. hinsichtlich der Lieferung von Rutil vornehmlich an die japanische Titanindustrie

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

– Rahmen für die Abnahme von bis zu 70.000 Tonnen natürlichem Rutilkonzentrat (TiO2 > 95 %) aus Kasiya pro Jahr für eine anfängliche Lieferzeit von vier Jahren ab der Produktionsaufnahme, die potenziell um fünf Jahre verlängert werden kann

– Japan ist der marktbeherrschende Lieferant von Titanmetall an die Vereinigten Staaten, was die strategische Bedeutung der Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit natürlichem Rutil unterstreicht

– Die Unterzeichnung der MOU erfolgte im Anschluss an das erste US Critical Minerals Ministerial (Ministerkonferenz zu kritischen Mineralen) und die Ankündigung einer Zusammenarbeit zwischen den USA, der EU und Japan hinsichtlich der Sicherung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette für kritische Minerale, einschließlich grenzangepasster Preisuntergrenzen und eines neuen vorrangigen Handelsrahmens

– Der japanische Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten hielt auf dem Ministerial neben US-Vizepräsident Vance und Minister Rubio eine programmatische Rede, in der er Japans tiefe Besorgnis und Dringlichkeit hinsichtlich des Risikos von Störungen der Lieferkette für kritische Minerale zum Ausdruck brachte; natürlicher Rutil ist ein entscheidender Rohstoff für die japanische Titanindustrie

12. März 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX:SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Mitsui & Co., Ltd (Mitsui) eine nicht verbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) hinsichtlich des Verkaufs und Kaufs von natürlichem Rutil aus dem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya von Sovereign (Kasiya oder das Projekt) in Malawi unterzeichnet hat.

Nach der Unterzeichnung der MOU sagte Managing Director und CEO Frank Eagar:

Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser MOU mit Mitsui. Mitsui verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Rohstoffhandel, Ressourceninvestitionen und Logistik – Bereiche, die für die Erschließung von Kasiya von unmittelbarer Bedeutung sind. Nach China ist Japan der weltweit zweitgrößte Produzent von Titanmetall und ein wichtiges Zentrum für die Herstellung von hochwertigem Titan. Das Interesse von Mitsui an einer zuverlässigen Versorgung mit natürlichem Rutil aus Kasiya, der weltweit größten natürlichen Rutillagerstätte, ist eine starke Bestätigung für den strategischen Wert des Projekts und die Qualität seines Produkts.

Diese MOU erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien weltweit so stark im Fokus steht wie nie zuvor, wie das erste US Critical Minerals Ministerial im letzten Monat und die angekündigte Zusammenarbeit zwischen den USA, der EU und Japan in Bezug auf die Handelspolitik für kritische Minerale zuletzt deutlich machten.

Mitsui ist ein weltweit tätiges Handels- und Investmentunternehmen mit Niederlassungen in mehr als 60 Ländern und einem vielfältigen Geschäftsportfolio, das ein breites Spektrum von Branchen abdeckt. Das Unternehmen identifiziert, entwickelt und baut seine Geschäfte in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk vertrauenswürdiger Partner, darunter weltweit führende Unternehmen, aus und kombiniert dabei seine geografischen und branchenübergreifenden Stärken, um einen langfristigen nachhaltigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen. Mitsui ist in der Rohstofferschließung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von Stahl und Nichteisenmetall-Rohstoffen tätig und damit ein natürlicher und strategischer Partner für den natürlichen Rutil aus Kasiya.

Die MOU hält die gegenseitige Absicht der Parteien fest, in gutem Glauben eine formelle Kauf- und Abnahmevereinbarung (die endgültige Vereinbarung) für natürlichen Rutil aus dem Projekt Kasiya auszuhandeln. Die Absichtserklärung ist nicht exklusiv und unverbindlich, mit Ausnahme bestimmter Standardklauseln in Bezug auf Vertraulichkeit, Publicity und geltendes Recht.

JAPAN – DAS GLOBALE ZENTRUM FÜR HOCHLEISTUNGS-TITAN

Nach China ist Japan der weltweit zweitgrößte Produzent von Titanschwamm, der primären Metallform von Titan, und kann sich weltweit für die Herstellung von Titanlegierungen höchster Qualität für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und in der fortschrittlichen Fertigung rühmen.

In Japan sind einige der weltweit führenden Titanmetallhersteller ansässig, darunter Toho Titanium Co., Ltd. (Toho Titanium) und OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd., die beide bedeutende Abnehmer von hochwertigem Rutilrohstoff sind und für mehr als 60 % der Titanmetallproduktion für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie außerhalb Chinas und Russlands verantwortlich zeichnen. Natürlicher Rutil, die reinste und hochgradigste Form von natürlich vorkommendem Titanrohstoff, ist aufgrund seines überlegenen TiO2-Gehalts und seines geringeren Verunreinigungsprofils ein bevorzugter Rohstoff für japanische Titanhersteller. Im Juni 2025 gab Sovereign bekannt, dass Toho Titanium die Eignung des Rutilprodukts von Sovereign für die Herstellung von Titanprodukten mit hohen Spezifikationen bestätigt hat.

Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Importeur von Titanmetall; über 70 % ihrer Titanschwammimporte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 stammten aus Japan. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle Japans in den westlichen Titanlieferketten. An dieser Dynamik wird die strategische Bedeutung der Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit hochwertigem Rutil für die japanische Titanindustrie und ihre nachgelagerten Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Spitzentechnologie und Verteidigung deutlich.

USA, EU UND JAPAN VERBESSERN DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER LIEFERKETTE FÜR KRITISCHE MINERALE

Die Unterzeichnung dieser MOU fällt mit einem für die globale Politik im Bereich kritischer Minerale wegweisenden Monat zusammen. Am 4. Februar 2026 war US-Außenminister Marco Rubio Gastgeber des ersten US Critical Minerals Ministerial in Washington, D.C., an dem Delegationen aus über 50 Ländern, darunter Japan, teilnahmen, um die gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Minerale voranzutreben. Die US-Regierung hat in den letzten sechs Monaten mehr als 30 Milliarden US$ für die Förderung von Projekten in der Lieferkette für kritische Minerale bereitgestellt.

Der japanische Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Iwao Horii, hielt neben US-Vizepräsident Vance und Minister Rubio eine programmatische Rede, in der er Japans tiefe Besorgnis und Dringlichkeit hinsichtlich des Risikos von Störungen der Lieferketten für kritische Minerale betonte.

Unabhängig davon kündigte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer an, dass die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan beabsichtigen, Aktionspläne zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für kritische Minerale zu entwickeln, darunter eine koordinierte Handelspolitik und grenzangepasste Preisuntergrenzen, um Schwachstellen in den Lieferketten zu mindern. Herr Greer beschrieb die Zusammenarbeit als Grundlage für ein verbindliches plurilaterales Abkommen über den Handel mit kritischen Mineralen mit gleichgesinnten Partnern.

Natürlicher Rutil, der hochwertigste natürlich vorkommende Titanrohstoff, bildet die Grundlage dieser Lieferketten. Die Unterzeichnung dieser MOU mit Mitsui vor dem Hintergrund der zunehmenden weltweiten politischen Dynamik im Hinblick auf die Sicherheit der Lieferketten für kritische Minerale bestätigt die strategische Positionierung von Sovereign als potenzieller Eckstein einer diversifizierten, auf den Westen ausgerichteten Titanrohstoffversorgung.

WESENTLICHE BEDINGUNGEN DER MOU

Abnahme von Rutilprodukt

Die Parteien werden eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf und Kauf von natürlichem Rutilkonzentrat auf folgender unverbindlicher Basis aushandeln.

Produkt Natürliches Rutilkonzentrat (TiO2 > 95 %) mit geeigneter Partikelgrößenverteilung und

Verunreinigungsprofil

Ungefähres Volumen Bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr

Anfängliche Lieferzeit Vier (4) Jahre ab Produktionsbeginn (geplant für 2030), zeitgleich mit Phase 1 des Projekts

(Anlagenkapazität von 12 Mio. Tonnen pro

Jahr)

Zusätzliche Lieferzeit Mögliche Verlängerung um weitere fünf (5) Jahre nach gegenseitiger Vereinbarung, parallel zu

Phase 2 (Anlagenkapazität von 24 Mio. Tonnen pro

Jahr)

Preisgestaltung Zu vereinbaren, unter Bezugnahme auf die Marktpreise für natürliches Rutilkonzentrat mit

gleichwertiger Spezifikation zum Zeitpunkt der Lieferung. Preisgestaltung voraussichtlich auf

FOB- oder

CIF-Basis

Stand Unverbindlich und indikativ; alle Bedingungen unterliegen der Aushandlung und endgültigen

Festlegung in der endgültigen

Vereinbarung

Bestehende Vereinbarungen

Die MOU mit Mitsui unterliegt den bestehenden Vereinbarungen des Unternehmens und erkennt diese an, darunter:

– Investitionsvereinbarung mit Rio Tinto Mining and Exploration Limited (vom 16. Juli 2023)

– Kollaborationsvereinbarung mit der International Finance Corporation (vom 15. Dezember 2025)

Die Aushandlung und der Abschluss einer möglichen endgültigen Vereinbarung mit Mitsui steht unter dem Vorbehalt der Rechte von Rio Tinto gemäß der Investitionsvereinbarung.

Die MOU hat eine Gültigkeitsdauer von zwei (2) Jahren.

Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika/Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

