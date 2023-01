Erholung in der Minenbranche

Finanzierungen im Rohstoffbereich sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Rund 30 Prozent weniger Finanzierungen gab es im Jahr 2022 im Rohstoffbereich. Ursächlich wirkte sicher die Geldpolitik der US-Notenbank, welche die Inflation auf ein niedrigeres Niveau bringen will. Finanzierungen sind jedoch wichtig für Bergbauunternehmen, um voranzukommen. Dies gilt besonders für Junior-Gesellschaften. Nach 6,4 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen in 2021 summierten sich die Beträge im abgelaufenen Jahr auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Aber seit Ende 2022 scheint sich eine Erholung abzuzeichnen.

Auch haben Metalle das Jahr preislich noch relativ stark beendet. Gut aufgestellte Edelmetallunternehmen mit aussichtsreichen Projekten und vielversprechenden Ressourcen werden dennoch Erfolge verzeichnen können, auch was Finanzierungen anbelangt. Die Schwankungen beim Goldpreis lagen im Jahresverlauf 2022 bei zirka 450 US-Dollar beziehungsweise 28 Prozent, also nicht wenig. China hat noch im November sehr wenig Gold importiert, da die Covid-Beschränkungen noch wirkten. Auch waren die Goldpreise deutlich angestiegen. So verteuerte sich das Edelmetall im November um mehr als acht Prozent. Und in China wurden Aufschläge von bis zu 30 US-Dollar auf dem globalen Marktpreis fällig. Die nun in China gefallenen Pandemie-Beschränkungen sollten in den kommenden Monaten wieder für höhere Goldimporte sorgen. Gold und Werte von guten Goldunternehmen sind für Investoren immer eine Option und gehören in jedes Portfolio. Da wären zum Beispiel Fury Gold Mines oder Karora Resources.

Zu den gut finanzierten Goldunternehmen gehört Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-excellent-drill-results-at-percival-well-financed-for-2023/ . In Quebec und Nunavut liegen die drei Liegenschaften der Gesellschaft. Sehr gute Bohrergebnisse liegen vor.

Karora Resources hat die Goldmine Beta Hunt und die Higginsville Gold Operations in Westaustralien im Portfolio. In den ersten drei Quartalen 2022 konnten fast 100.000 Unzen Gold produziert werden. An einer Steigerung wird gearbeitet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

