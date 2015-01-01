  • Erlebnisökonomie boomt, doch das Angebot bleibt gleich: Eine neue Erlebnis-Kategorie für den Urlaub

    Reisen und Erlebnisse gehören 2026 zu den am schnellsten wachsenden Ausgabenposten der Deutschen, das Angebot an buchbaren Aktivitäten bleibt dabei oft erstaunlich gleichförmig.

    BildErlebnisse statt Besitz: Dieser Konsumtrend ist längst kein Nischenphänomen mehr. Studien zufolge geben Menschen in Deutschland und weiten Teilen der westlichen Welt zunehmend weniger Geld für materielle Güter aus und stattdessen mehr für Reisen, Kultur und besondere Momente, die Erlebnisökonomie hat sich zu einem globalen Milliardengeschäft entwickelt. Aktuelle Trendanalysen für 2026 zeigen dabei eine interessante Verschiebung innerhalb des Trends: Gefragt sind zunehmend Formate mit echtem persönlichem Austausch und bewusster analoger Auszeit, sogenannter „Analogue Escapism“, statt reiner Unterhaltung von der Stange.

    Bei der Suche nach buchbaren Erlebnissen im Urlaub zeigt sich davon bislang wenig. Das Angebot bleibt größtenteils bei denselben Kategorien: geführte Stadtrundgänge, Museumstickets ohne Anstehen, Tagesausflüge, Kochkurse. Ein persönliches Gespräch, zugeschnitten auf ein konkretes Anliegen, fehlt in den meisten Erlebniskatalogen bislang komplett.

    Genau diese Lücke will die Plattform HolidayCoaching schließen. Statt eines weiteren Besichtigungsprogramms lässt sich dort ein Coaching-Erlebnis buchen, als Waldbaden-Session, als Walk & Talk oder als klassisches Coaching-Gespräch im Gehen, an Orten wie der Lüneburger Heide, der Hamburger Alster oder den Dresdner Elbwiesen. Statt einem festen Ablaufskript folgt die Session dem jeweiligen Anliegen der Teilnehmenden, buchbar mit derselben Spontaneität wie ein klassisches Ticket.

    Für alle, die einen ähnlichen Ansatz unabhängig vom Reisen ausprobieren möchten, bietet coachverzeichnis.com eine Übersicht entsprechend spezialisierter Coaches in der eigenen Region. Ob im Urlaub oder im Alltag: Der Trend deutet darauf hin, dass sich das Verständnis von „Erlebnis“ in den kommenden Jahren weiter verschiebt, weg vom reinen Programmpunkt, hin zu Formaten, die tatsächlich etwas verändern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HolidayCoaching
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal
    Deutschland

    fon ..: +49 160 8576941
    web ..: https://holidaycoaching.de
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

    HolidayCoaching ist eine Plattform, die Coaching-Erlebnisse direkt in den Urlaub integriert. Statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder klassisches Coaching-Gespräch, begleitet von Coaches an ausgewählten Orten in Deutschland, darunter die Lüneburger Heide, Hamburg und Dresden. Ziel ist es, persönliche Weiterentwicklung mit echter Erholung zu verbinden.

    Pressekontakt:

    coachverzeichnis.com
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal

    fon ..: +49 160 8576941
    email : hallo@coachverzeichnis.com


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