  • Naturerlebnis-Coaching: Was die Forschung über Coaching im Freien wirklich zeigt

    Cortisolspiegel, Immunzellen, Kreativität: Die Forschung zu Coaching in der Natur ist inzwischen so umfangreich, dass sich ein Blick auf den aktuellen Stand lohnt.

    BildDass Natur guttut, ist eine Alltagserfahrung. Inzwischen gibt es dafür auch eine wachsende Zahl belastbarer Studien, die erklären, warum das so ist, und was das für Coaching im Freien bedeutet. Ein zentrales Konzept ist die Attention Restoration Theory des Psychologen Stephen Kaplan: Natürliche Umgebungen fordern die gerichtete Aufmerksamkeit weniger heraus als Städte oder Bildschirme, das Gehirn kann sich erholen, mentale Ermüdung nimmt ab, noch bevor ein Gespräch überhaupt beginnt.

    Auf physiologischer Ebene zeigen Untersuchungen des japanischen Mediziners Yoshifumi Miyazaki eine messbar erhöhte Aktivität natürlicher Killerzellen des Immunsystems sowie eine deutliche Cortisolsenkung nach kurzen Waldaufenthalten. Eine britische Studie mit rund 20.000 Teilnehmenden (White et al., 2019) fand zudem, dass bereits 120 Minuten Naturkontakt pro Woche mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit für gute Gesundheit und Wohlbefinden einhergehen, unabhängig davon, wie diese Zeit über die Woche verteilt wird.

    Auch die kognitive Seite ist untersucht: Eine Stanford-Studie von Oppezzo und Schwartz aus dem Jahr 2014 zeigt, dass Menschen Kreativitätsaufgaben im Gehen deutlich besser lösen als im Sitzen. Für ein Coaching-Gespräch bedeutet das in Summe: Die Umgebung ist kein neutraler Hintergrund, sondern wirkt selbst auf Aufmerksamkeit, Stresslevel und Denkfähigkeit ein, noch bevor die eigentliche Coaching-Frage gestellt wird.

    Genau auf diese Forschungslage stützt sich der Ansatz von HolidayCoaching : Coaching-Sessions finden dort bewusst im Freien statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder Coaching-Spaziergang, etwa in der Lüneburger Heide, an der Hamburger Alster oder entlang der Dresdner Elbwiesen. Wer den Ansatz unabhängig vom Urlaub ausprobieren möchte, findet coachverzeichnis.com Coaches mit entsprechendem Schwerpunkt in der eigenen Region.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HolidayCoaching
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal
    Deutschland

    fon ..: +49 160 8576941
    web ..: https://holidaycoaching.de
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

    HolidayCoaching ist eine Plattform, die Coaching-Erlebnisse direkt in den Urlaub integriert. Statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder klassisches Coaching-Gespräch, begleitet von Coaches an ausgewählten Orten in Deutschland, darunter die Lüneburger Heide, Hamburg und Dresden. Ziel ist es, persönliche Weiterentwicklung mit echter Erholung zu verbinden.

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