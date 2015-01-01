  • Ernährungsumstellung zum Jahresbeginn: Mikronährstoffe als wichtiger Baustein

    Zum Jahreswechsel setzen viele Menschen auf eine gesündere Ernährung. Für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ist eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen entscheidend.

    Viele Menschen nutzen den Jahresbeginn, um ihre Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und nachhaltige Veränderungen anzustoßen – unterstützt durch Aktionen wie „Veganuary“ oder „Dry January“. Eine dauerhafte Ernährungsumstellung benötigt Zeit und gelingt nicht über Nacht.

    Die Basis einer ausgewogenen Ernährung bilden die sogenannten Makronährstoffe – Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Sie liefern dem Körper Energie und sind für zahlreiche Funktionen essentiell. Oft stehen diese Komponenten im Fokus, wenn es um gesunde Ernährung geht. Ebenso wichtig sind jedoch Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die zwar nur in geringen Mengen benötigt werden, aber eine zentrale Rolle im Stoffwechsel und bei der Funktion von Enzymen und Immunsystem spielen.

    Eine bewusste Versorgung mit Mikronährstoffen kann dazu beitragen, den Körper bei einer Ernährungsumstellung zu unterstützen und Mangelzuständen vorzubeugen. Eine abwechslungsreiche Lebensmittelauswahl mit Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und Milchprodukten kann dazu beitragen, die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen. Herausforderungen bei der Umsetzung einer ausgewogenen Ernährung ergeben sich jedoch aus persönlichen Vorlieben, Unverträglichkeiten, ernährungsbedingten Einschränkungen oder ethischen Überzeugungen. Diese Faktoren können die Auswahl geeigneter Lebensmittel erschweren und erfordern individuelle Anpassungen.

    Ernährungsexpert:innen empfehlen, mit realistischen, kleinen Zielen zu starten und langfristig schrittweise zu verändern, statt radikale Umstellungen anzustreben. So kann eine gesunde Ernährungsweise Teil des Alltags werden und langfristig zu mehr Wohlbefinden und Vitalität beitragen.

    Über die MensSana AG
    Die MensSana AG ist ein deutscher Hersteller von hochwertigen Mikronährstoffen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Menschen dabei unterstützen, eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicherzustellen. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Produkte in hoher Qualität anzubieten und so die Gesundheit und das Wohlbefinden nachhaltig zu fördern. Weitere Informationen unter: www.menssana.de

