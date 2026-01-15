MensSana AG erhält erstmals kununu Top Company-Siegel 2026

Die MensSana AG ist erstmals mit dem kununu Top Company-Siegel 2026 ausgezeichnet worden und zählt damit zu den bestbewerteten Arbeitgebern in Deutschland.

Forchtenberg, 15.01.2026 – Die MensSana AG wurde erstmals mit dem kununu Top Company-Siegel ausgezeichnet und gehört damit 2026 zu den bestbewerteten Arbeitgebern in Deutschland. Das Arbeitgebersiegel wird jährlich von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu vergeben und basiert ausschließlich auf unabhängigen Bewertungen von Mitarbeitenden.

Mit dem Top Company-Siegel zeichnet kununu Unternehmen aus, die eine besonders hohe Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden aufweisen. Jährlich erfüllen nur rund fünf Prozent aller auf der Plattform bewerteten Unternehmen die dafür notwendigen Kriterien.

„Wir gratulieren der MensSana AG zur erstmaligen Qualifikation als Top Company 2026“, sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. „Nur ein kleiner Teil der Unternehmen erreicht dieses Niveau. Die Auszeichnung dient sowohl als Orientierung für Bewerber:innen als auch als Spiegel der Unternehmenskultur nach innen.“

Die MensSana AG zählt damit zu den Arbeitgebern mit überdurchschnittlichen Bewertungen, insbesondere in den Bereichen Arbeitsumfeld, Unternehmenskultur und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch des Unternehmens, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Wertschätzung, Mitgestaltung und persönliche Entwicklung eine zentrale Rolle spielen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Bewertung ausschließlich auf aktuellen und unabhängigen Rückmeldungen von Beschäftigten basiert.

Das kununu Top Company-Siegel gilt als wichtige Orientierungshilfe im Bewerbungsprozess. Laut einer Umfrage unter ausgezeichneten Unternehmen berichten 80 Prozent von positivem Feedback durch Bewerber:innen im Zusammenhang mit dem Siegel. Damit gewinnt die Auszeichnung auch im Wettbewerb um Fachkräfte zunehmend an Bedeutung.

Kriterien für das kununu Top Company-Siegel 2026

Um sich für das kununu Top Company-Siegel 2026 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

– Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt.

– Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal 5 möglichen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden.

– In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der Bewertungs-Score der Mitarbeitenden bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Über die MensSana AG

Die MensSana AG ist ein deutscher Hersteller von Mikronährstoffen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in hoher Qualität, um Menschen bei einer ausgewogenen Nährstoffversorgung zu unterstützen. Weitere Informationen unter: www.menssana.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MensSana AG

Herr Tobias Moll

Am Bahnhof 1

74670 Forchtenberg

Deutschland

fon ..: 07947 942940

web ..: http://www.menssana.de

email : tobias.moll@menssana.de

Pressekontakt:

MensSana AG

Herr Tobias Moll

Am Bahnhof 1

74670 Forchtenberg

fon ..: 07947 942940

web ..: http://www.menssana.de

email : tobias.moll@menssana.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Transcold AG wird erste GDP-qualifizierte Carrier-Servicewerkstatt der Schweiz Die SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort: Yvonne Kroop unterstützt Senioren in Potsdam-Mittelmark