  • Prismo Metals meldet Vollzug: Strategischer Deal zum Kauf des Kupferprojekts Hot-Breccia abgeschlossen

    Prismo Metals erhöht Anteil an Hot Breccia auf 95 % – klare Eigentumsverhältnisse ebnen den Weg für zügige Bohrungen im Arizona-Kupfergürtel und steigern das Potenzial des Kupferprojekts.

    BildVor wenigen Tagen erst hatte Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) die Absicht bekanntgegeben, den eigenen Anteil am Hot-Breccia-Projekt im Süden des US-Bundesstaats Arizona von bislang 75 auf 95 Prozent zu erhöhen. Diese Transaktion konnte inzwischen vollständig abgeschlossen werden. Da sich das Unternehmen gleichzeitig vom Verkäufer eine unwiderrufbare Option auf die restlichen fünf Prozent des Projekts gesichert hat, besteht nun die Möglichkeit, dass Prismo Metals jederzeit zum alleinigen Eigentümer dieses höchst interessanten Kupferprojekts aufsteigen kann.

    Für Prismo Metals ist der Erwerb der weiteren 20 Prozent an Hot Breccia von entscheidender Bedeutung, denn in der Vergangenheit waren es die unübersichtlichen Besitzverhältnisse, die Investoren und mögliche Kapitalgeber abgeschreckt hatten. Denn Investoren und Geldgeber verhandeln lieber mit einem einzigen Besitzer als mit einer Gruppe von Personen oder Unternehmen, denen ein Projekt gehört.

    Prismo Metals meldet Vollzug: Strategischer Deal zum vollständigen Erwerb des Kupferprojekts Hot-Breccia abgeschlossen

