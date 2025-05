Erol Sander und Amira Aly in neuem Crime-Thriller „Im Zeichen des Drachen“

Regieduo Enrico Saller & Marina Hoeft schließen Dreharbeiten für „Im Zeichen des Drachen“ ab. Ein Crime-Thriller mit Starensemble (Erol Sander, Amira Aly, Nastassja Kinski & Co.).

Nach 21 intensiven Drehtagen sind die Dreharbeiten zu „Im Zeichen des Drachen“ erfolgreich abgeschlossen. Der hochkarätig besetzte Crime-Thriller unter der Regie von Enrico Saller wird ab November 2025 deutschlandweit im Kino zu sehen sein – und will frischen Wind in das deutsche Krimikino bringen.

Ein neuer Look für die deutschen Krimis ? Regisseur Enrico Saller formuliert es zumindest so: „Wir sind ein etwas anderer Krimi. Moderner, dynamischer. Eher im amerikanischen Stil. Wer Krimis liebt, ist bei uns genau richtig, nur eben anders. Nicht das klassische Schema, wie man es aus unzähligen Tatorts kennt. Wir erzählen eine Geschichte über einen Menschen, der mit seiner Taubheit auch sein bisheriges Leben verliert. Wir begleiten ihn auf seiner Heldenreise.“

In der Hauptrolle: Erol Sander, bekannt aus zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen. An seiner Seite: Instagram Star Amira Aly. Ergänzt wird das Ensemble durch Golden Globe Gewinnerin Nastassja Kinski, Alarm für Cobra 11 Gesicht Erdogan Atalay und Charles Rettinghaus – ein Line-up, das für Spannung und große Namen steht.

Gedreht wurde an eindrucksvollen Kulissen im Bayerischen Wald, unter anderem in der Drachenhöhle in Furth im Wald, in Katakomben bei Zwiesel und im Klosterpark Fürstenzell.

Autoexplosionen, Verfolgungsjagden, dramatische Wendungen. Das Team setzte gezielt auf cineastische Stilmittel und kraftvolle Bilder. Saller: „Es tut sich gerade einiges in der Filmbranche. Unser Ziel ist es, das neue deutsche Kino mitzugestalten“

Die Postproduktion läuft seit Mai auf Hochtouren. Ein unkonventioneller Crime-Thriller über einen Mann, der nicht nur gegen das Verbrechen, sondern auch gegen seine eigene Vergangenheit kämpft. Der Kinostart steht voraussichtlich im November 2025 an.

