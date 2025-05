THE ROMANS sind wieder da.

Die Country-Kings mit ihrer neuen Single und Video!

Nach dem sensationellen Comeback-Song „Cotton-Eye Joe is back“ 2024 (gesungen von niemand geringerem als Annika Ljungberg) streuen The Romans, erneut feinstes, frisches Stroh auf den musikalischen Tanzboden aller Country- und Bluegrass-Liebhaber.

Mittlerweile weit über die Grenzen Kroatiens hinaus bekannt, ist „Meow“ die neueste Single der erfolgreiche Liveband. Katzen und Kinder gehen immer heißt es oft, aber was haben ein Raumschiff, eine Katze und ein Haus voller Süßigkeiten gemeinsam? Sie alle sind zusammen in dem Song „Meow“ versteckt.

In dem Song und dem dazugehörigen Video verschwimmen die Grenzen zwischen Träumen, Magie und Realität, Aliens und Märchen: Eine Welt, in der das Fantastische und das Reale nebeneinander existieren, ist offensichtlich möglich – in der Old Mom’s Lodge.

Natürlich wieder virtuos eingespielt mit der typischen Hingabe der Romans für die handgemachte traditionelle Musik aus Nashville und Umgebung. Romans-Banjohexer Goran Troha und die Band haben mit „Meow“ wieder einmal eine bislang noch nie gehörte Country- und Bluegrassmelodie geschrieben.

Jetzt alle echten Cowgirls jetzt Cowboys endlich mal wieder ordentlich über den Holzboden schwoofen! Yehaa!

The Romans, bestehend aus kroatischen und Slowenischen Musikern, sind eine Country-Bluegrass-Pop-Band mit einer einzigartigen Mischung aus Polka, Walzer, Marsch, Mazurka mit Bluegrass und Country-Musik. Die Band hat neun Mitglieder, darunter: zwei weibliche Sängerinnen, Gitarre, Geige, Banjo, Kontrabass, Mandoline, Blues-Harp und Schlagzeug.

