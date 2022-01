ERP Software Projekte professionell starten mit der kostenlosen ERP Lastenheft Vorlage 360°

Die ERP Lastenheft Vorlage 360° steht auf erpscout.de kostenlos zum Download zur Verfügung. Über 100 Unternehmen nutzen bereits die effizienten Services und Tools von ERP Scout bei der ERP Auswahl.

Die ERP Lastenheft Vorlage 360° wird von ERP Scout auf ihrer Webseite als kostenloser Service zum Download zur Verfügung gestellt. Zusammen mit dem ebenfalls kostenlosen ERP Lastenheft Quick-Start Guide ist es für Unternehmen jetzt besonders einfach, ihr ERP Software Projekt professionell zu starten.

„Wir sind überrascht von dem großen Interesse an unserer ERP Lastenheft Vorlage 360°“, so David Wagemann, Betreiber von erpscout.de. „Mehr als 100 Unternehmen nutzen bereits unsere Vorlage, obwohl wir diese erst vor Kurzem online gestellt haben. Wir bieten mit diesem neuen Serviceangebot eine einfache Lösung für Unternehmen, die ein neues ERP System suchen. In diese Vorlage sind unsere jahrelangen Erfahrungen aus unzähligen ERP Projekten eingeflossen und wir sind davon überzeugt, dass dies ein wertvoller Baustein für jedes ERP Projekt ist. „

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Durchführung eines ERP Projekts und die damit verbundene Erstellung eines Lastenhefts oftmals eine Mammutaufgabe. Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen des Kunden an das neue ERP System und den ERP Anbieter und ist somit das Herzstück jedes ERP Projekts. Die neue Vorlage ermöglicht es Unternehmen, mit vertretbarem Aufwand ein professionell strukturiertes Lastenheft zu erstellen. Die Anforderungen werden nicht nur systematisch und strukturiert dokumentiert, sondern es ist auch das perfekte Tool um die Angebote von ERP Anbietern übersichtlich miteinander zu vergleichen.

Wie David Wagemann weiter erläutert, geht das Serviceangebot von ERP Scout weit über die Lastenhefterstellung hinaus: „Sind die Anforderungen an das neue ERP System einmal definiert, fragen Unternehmen auf unserer Webseite mit wenigen Klicks die Ermittlung der Top-5 ERP Anbieter an. Auch dieser Service ist bei uns kostenlos.“

ERP Scout unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Auswahl der richtigen ERP Software. Der kostenlose Service zur Ermittlung der Top-5 ERP Anbieter kann von Unternehmen mit wenigen Klicks auf erpscout.de angefragt werden. Über 100 Unternehmen nutzen bereits die effizienten Services und Tools von ERP Scout bei ihrer ERP Software Auswahl.

