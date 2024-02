Erweiterungen der Rutil- und Graphitmineralisierung bei Kasiya

– Regionale Erkundungsbohrungen in großen Abständen außerhalb des Gebiets der aktuellen JORC (2012)-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) identifizieren eine 8 km lange Erweiterung der Mineralisierung in Richtung Süden, die in Streichrichtung und in der Tiefe offenbleibt.

– Die Ergebnisse sind ein Beleg für das Weltklasse-Ausmaß der Lagerstätte Kasiya und zeigen das Potenzial für eine zukünftige Erhöhung von Kasiyas MRE, die bereits die größte natürliche Rutillagerstätte und die zweitgrößte Flockengraphitlagerstätte der Welt ist.

– Kasiyas derzeitige MRE von 1,8 Milliarden Tonnen mit 1,0 % Rutil und 1,4 % Graphit umfasst breite und zusammenhängende Zonen mit hochgradigem Rutil und Graphit, die auf einer Fläche von über 201 km2 vorkommen.

– Der derzeitige Schwerpunkt bei Kasiya liegt auf der laufenden Optimierungsstudie zusammen mit dem strategischen Investor Rio Tinto und den Genehmigungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der malawischen interministeriellen Kommission.

Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, die südliche Erweiterung des mineralisierten Gebiets bei Kasiya bekannt zu geben. Bohrungen mittels tragbarer Schneckenbohrgeräte haben eine Reihe von Zonen identifiziert, die zwischen ca. 400 m und 2 km breit sind und sich über eine Streichlänge von ungefähr 8 km erstrecken. Diese Ergebnisse weisen auf das Potenzial hin, die bereits bedeutende, hochgradige Rutil- und Graphit-Mineralressourcenschätzung bei Kasiya zu erweitern.

Die Ergebnisse der Ende 2023 veröffentlichten Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibility Study, PFS) zeigten das Potenzial von Kasiya auf, der weltweit größte Rutilproduzent mit durchschnittlich 222.000 Tonnen pro Jahr und einer der weltweit größten Produzenten von natürlichem Graphit außerhalb Chinas mit durchschnittlich 244.000 Tonnen pro Jahr zu werden, basierend auf einer anfänglichen Lebensdauer der Mine von 25 Jahren (Life of Mine, LOM).

Die Kasiya-PFS lieferte eine überzeugende Wirtschaftlichkeit mit einem NPV8 (Kapitalwert) nach Steuern von 1,6 Mrd. US$ und einem IRR (interner Zinsfuß) nach Steuern von 28 %. Dieser langlebige, generationenübergreifende Betrieb wurde so modelliert, dass er anfänglich über 16 Milliarden US$ an Einnahmen generiert und ein durchschnittliches jährliches EBITDA von 415 Millionen US$ pro Jahr liefert.

Die PFS-Modellierung war auf nur 25 Jahre beschränkt, wobei eine anfängliche vermutete Erzreserve von 538 Mio. Tonnen angegeben wurde, was nur 30 % der gesamten Mineralressourcenschätzung ausmacht.

Managing Director Frank Eagar kommentierte: Diese Bohrergebnisse bestätigen erneut die beträchtliche Größe der Lagerstätte Kasiya, deren Streichlänge sich jetzt über 37 km erstreckt. Sovereign überprüft weiterhin das Ausmaß der regionalen Mineralisierung mittels kostengünstiger manueller Schneckenbohrungen, die das Potenzial haben, die bereits sehr große Kasiya-Ressource zu erweitern.

REGIONALES BOHRPROGRAMM

Regionale Schneckenbohrungen mittels tragbarer Bohrgeräte südlich des MRE-Gebietes bei Kasiya haben signifikante Erweiterungen der Streichlänge von etwa 8 km über eine Reihe von parallel verlaufenden mineralisierten Zonen identifiziert, die zwischen 400 m und 2 km breit sind.

Alle neu umrissenen Mineralisierungen bleiben in der Tiefe offen, was auf die Beschränkungen des Schneckenbohrverfahrens mittels tragbarer Bohrgeräte zurückzuführen ist. Es wird jedoch erwartet, dass sie sich bis zur Saprock-Grenze fortsetzen, die normalerweise in 20 bis 30 m vertikaler Tiefe unter der Oberfläche liegt. Die zahlreichen identifizierten mineralisierten Zonen sind im Streichen sowohl nach Norden als auch nach Süden weiterhin offen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73472/Sovereign_020124_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Südliche neu definierte mineralisierte Erweiterungen bei Kasiya

Zu den wichtigsten Bohrergebnissen gehören:

– 14 m mit 1,03 % einschl. 2 m mit 1,35 % Rutil ab Oberfläche

– 17 m mit 1,01 % einschl. 2 m mit 1,42 % Rutil ab Oberfläche

– 9 m mit 0,93 % einschl. 2 m mit 1,58 % Rutil ab Oberfläche

– 12 m mit 1,31 % einschl. 3 m mit 1,97 % Rutil ab Oberfläche

– 13 m mit 1,02 % einschl. 3 m mit 1,16 % Rutil ab Oberfläche

– 12 m mit 1,02 % Rutil und 4.5 % Graphit einschl. 2 m mit 1,41 % Rutil ab Oberfläche

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Samuel Moyle, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) ist, zusammengestellt wurden. Herr Moyle ist der Explorationsmanager von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien, nicht Performance-Rechten von Sovereign. Herr Moyle verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier untersucht werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves und als qualifizierter Sachverständiger gemäß den AIM-Vorschriften zu qualifizieren. Herr Moyle erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind einer Meldung vom 5. April 2023 mit dem Titel Kasiya Indicated Resource Increased by over 80% entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sie basieren auf Informationen, die von Herrn Richard Stockwell, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Stockwell ist einer der Geschäftsführer von Placer Consulting Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die Informationen in der ursprünglichen Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in dieser Präsentation präsentiert werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Produktionsziele, Erzreserven, Verarbeitung, Infrastruktur und Kapitalbetriebskosten, Metallurgie (Rutil und Graphit) beziehen, sind einer Meldung vom 28. September 2023 mit dem Titel Kasiya Pre-Feasibility Study Results entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, sowie die damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen, die aus dem in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Produktionsziel abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in dieser Präsentation präsentiert werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Erzreserven für die Lagerstätte Kasiya

Klassifikation Tonnen Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt Enthaltenes RutÄq Gehalt*

(Mio. t) (%) (Mio. t) (TGC) Graphit (%)

(%)

(Mio. t)

nachgewiesen – – – – – –

wahrscheinlich 538 1,03 % 5,5 1,66 % 8,9 2,00 %

gesamt 538 1,03 % 5,5 1,66 % 8,9 2,00 %

* RutÄq-Formel: Rutilgehalt x Gewinnung (100%) x Rutilpreis (1.484 US$/t) + Graphitgehalt x Gewinnung (67,5%) x Graphitpreis (1.290 US$/t) / Rutilpreis (1.484 US$/t). Alle Annahmen sind dieser Studie entnommen ** Geringfügige Unstimmigkeiten bei den Summen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Schätzung der gesamten angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen für Kasiya bei Cutoff-Wert von 0,7 % Rutil

Klassifikation Ressource Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt (TGC) Enthaltenes Graphit

(Mio. t) (%) (Mio. t) (%) (Mio. t)

angedeutet 1.200 1,0 % 12,2 1,5 % 18,0

vermutet 609 0,9 % 5,7 1,1 % 6,5

gesamt 1.809 1,0 % 17,9 1,4 % 24,4

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

