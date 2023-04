Es gibt viel zu tun auf der Welt – Rohstoffe helfen

Klimawandel, CO2-Emissionen und wachsende Weltbevölkerung sind nur einige der Dinge, die ein Handeln erfordern.

Mitte 2023 soll Indien China als bevölkerungsreichstes Land überholen. Und auch in den nächsten Jahrzehnten soll die Bevölkerungszahl in Indien weiterwachsen, denn die Menschen dort sind überwiegend jung. Deshalb wird dies auch als „demografische Dividende“ bezeichnet. Mehr Menschen sowie ein steigender Lebensstandard bedeuten, es wird mehr Nahrung gebraucht, was wiederum mehr Dünger erfordert. Hier ist Kali gefragt. Diesen Rohstoff besitzt zum Beispiel Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – in seinem äußerst vielversprechenden Kaliprojekt Banio in Gabun. Explorationsarbeiten laufen auf Hochtouren.

Der Klimawandel ist ein weiteres Thema, an dem kein Staat mehr vorbeikommt. Bereits jetzt warnen Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich vor einem Wassermangel. Italiens größtes Süßwasserreservoir, der Gardasee, ist nur noch zur Hälfte gefüllt. Auch in Frankreich fehlt Niederschlag und besonders die Atomkraftwerke dort brauchen viel Wasser, rund 30 Prozent der aus der Natur entnommenen Wassermenge. In Spanien ist die anhaltende Dürre ein Thema. Es wird viel geforscht und getestet. So fahren beispielsweise gerade Lkws im Auftrag von BMW versuchsweise mit gebrauchtem Speiseöl, Abfällen und Reststoffen (hydriertem Pflanzenöl). Die voranschreitende Elektrifizierung des Straßenverkehrs, also die Elektromobilität, ist ein weiterer Baustein Emissionen zu verringern. Für die Akkus in den E-Fahrzeugen sind verschiedene Rohstoffe unabdingbar, etwa das kostbare Lithium.

Ein aussichtsreiches Lithiumunternehmen ist Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/ -. Aktuell hat sich die Gesellschaft drei Lithium-Projekte in Quebec zugekauft, damit fast 3.500 aktive Claims auf fast 166.000 Hektar. Weitere Projekte befinden sich bereits im Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash

